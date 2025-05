Última hora sobre el estado de salud de Ana Guerra tras ingresar en el hospital: "Un esfuerzo sobrehumano"

La cantante Ana Guerra ha tenido que acudir al hospital tras sentirse indispuesta en Espejo Público, el programa de Susanna Griso, al que acudía para promocionar su participación en Tu cara me suena: "Un esfuerzo sobrehumano".

Y es que ya se notaba que Ana no estaba demasiado cómoda en el plató de Espejo Público, tal y como señaló la presentadora: "Me está dando una cosa verte, de verdad. Es que no sé si se han dado cuenta pero es Robocop. No puede girarse, está haciendo un esfuerzo sobrehumano porque quienes hemos sufrido latigazos cervicales sabemos lo que es". señalando que "cualquier otra persona estaría en el hospital, que es donde te vas a ir inmediatamente".

Por su parte, Ana Guerra aseguró que "iré a que me vean por si tengo algo importante". Y es que todo se debe a un percance sufrido durante la grabación de Tu cara me suena.

Susanna Griso: una vida dedicada al periodismo televisivo

Susanna Griso, nacida el 8 de octubre de 1969 en Barcelona, comenzó su trayectoria en los medios tras finalizar sus estudios universitarios. Sus primeros pasos los dio en la radio, con colaboraciones en emisoras como Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio. En 1993, dio el salto a la televisión a través de TV3, donde presentó los programas de entrevistas Tres senyores i un senyor y Fóra de joc. Dos años después, en 1995, pasó a liderar el informativo Telenotícies y el resumen anual Resum de l'any.

Entre 1997 y 1998 se incorporó a TVE Cataluña, donde condujo el informativo L'Informatiu migdia y cubrió acontecimientos de gran trascendencia, como el funeral de Diana de Gales o la boda de la Infanta Cristina con Iñaki Urdangarin.

El 14 de septiembre de 1998 se unió a la plantilla de Antena 3, iniciando una etapa clave en su carrera. Empezó presentando Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001, asumió la presentación de Antena 3 Noticias 2 y cubrió importantes eventos informativos, como las elecciones en el País Vasco o el primer aniversario de los atentados del 11-S. Durante años fue un rostro habitual de los informativos de la cadena, liderando diferentes ediciones, ya fuera en solitario o acompañada de otros periodistas.

En 2003 volvió a Antena 3 Noticias 1, y en 2004 participó activamente en la cobertura de los atentados del 11 de marzo en Madrid y de las elecciones generales. En esta etapa compartió plató con Roberto Arce. Dos años más tarde, en 2006, decidió dar un giro a su carrera para ponerse al frente del programa de actualidad Espejo Público, que conduce desde entonces y que se ha convertido en uno de los espacios matinales más consolidados de la televisión española.

Programas especiales y colaboraciones

Además de su labor diaria, Susanna Griso ha liderado numerosas coberturas especiales, como las elecciones generales de 2008 y 2019. También ha participado en iniciativas solidarias, como la exposición Mujeres al natural en 2010. En 2014 presentó contenidos especiales vinculados a la serie El tiempo entre costuras, y en 2016 dirigió el programa Dos días y una noche. Su presencia ha sido constante en eventos de gran relevancia nacional, consolidándose como una figura de referencia en el periodismo televisivo español.