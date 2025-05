Bertín Osborne desvela en Tu Cara Me Suena cómo es en la cama: "Duermo en bolas"

Bertín Osborne es uno de los concursantes de la última edición de Tu Cara Me Suena, junto a otros rostros conocidos como Ana Guerra, Gisela Lladó, Goyo Jiménez y Manu Baqueiro. El cantante de rancheras ha hecho historia este viernes al proclamarse ganador de la gala con su increíble imitación de Kiss con "Rock and roll all nite". Bertín se desmelenó y triunfó.

El cantante consiguió una buena puntuación por parte del jurado, aunque no la máxima, un 12, que se llevó Ana Guerra con su perfecta imitación de Rosana. Según palabras de Ángel Llácer, la de Guerra fue una de las tres mejores imitaciones de la historia del programa. Sin embargo, el público le dio la vuelta a la tortilla, concediéndole un 12 a Bertín, que lo convirtió directamente en campeón con un total de 23 puntos en el marcador. Los 3.000 euros de la victoria los donó a la fundación de su hijo Kike Osborne, que ayudan a familias con hijos con lesión cerebral.

Hablando de hijos, este viernes se sentó en el programa "¡De viernes" Gabriela Guillén para hablar de su relación con Bertín Osborne y el hijo que tienen en común. El cantante confesó ante los medios de comunicación que ya había conocido al hijo que tiene en común con ella y que, incluso, había jugado con él. Y sí, así es. La masajista confirmó que el encuentro entre su hijo y el presentador de televisión se produjo a principios del mes de abril y que le había hecho mucha ilusión que ocurriese porque vio a su hijo feliz. Sin embargo, no todo fue positivo.

A Bertín se le ve muy suelto sobre los escenarios de Tu Cara Me Suena y en esta última gala desveló una intimidad: ¡Duerme en bolas! La confesión llegó cuando Manel Fuentes, el presentador del famoso concurso de imitaciones musicales de Antena 3, propuso a los concursantes que un día saliesen en Tu Cara Me Suena en pijama. Manel no contaba con la respuesta del cantante: "¿Y los que no usamos pijama? ¿Cómo salimos?". "Pues como duermas", contestó el presentador. "Yo duermo en bolas", afirmó Bertín Osborne. "¿En bolas?", reaccionó Manel Fuentes. "Sí, duermo en bolas", volvió a repetir para asombro del resto de concursantes.

En esta edición de Tu Cara Me Suena participan, además de los mencionados, Esperansa Grasia, Goyo Jiménez, Melani García, Mikel Herzog Jr. y Yenesi