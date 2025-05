Una famosa concursante de Tu Cara Me Suena confiesa que no suele llevar ropa interior: "Tengo muy poca"

Yenesi fue este viernes Kylie Minogue en Tu Cara Me Suena. Junto a Martin Urrutia, su compañero de reparto en la serie Mariliendre de Atresplayer, que se metió en la piel de Ricky Martin, interpretó la canción "Livin la vida loca". Su entrada al escenario fue espectacular y el resto del número no fue menos.

Antes de esa actuación, la cantante y actriz asturiana confesó a Manel Fuentes, el presentador del famoso concurso de imitaciones musicales, que no suele llevar ropa interior puesta. Todo surgió porque, según dijo Manel, Kylie Minogue tiene una línea de lencería propia.

"Ella no lleva ropa interior", dijo Ana Guerra, otra de las concursantes de esta edición de Tu Cara Me Suena, en referencia a Yenesi. "Hoy sí que la llevo por la cuenta que me trae, porque voy a llevar una faldita muy corta", contestó Yenesi. "¿Te gustaría tener tu propia línea de lencería?", aprovechó para preguntarle el presentador. "Me gustaría tener ropa interior, así en general. Tengo muy poca. Me la hacen a medida", desveló.

Para quienes no la conozcan, Yenesi es una cantante, actriz y estrella del drag asturiana. Desde que se mudó a Madrid hace tres años, su carrera ha sido meteórica. Está al frente de "Las Moderadoras" de Prime Video, donde comparte protagonismo con Esty Quesada, más conocida como "Soy una pringada", y forma parte del elenco de "Mariliendre", la serie producida por Los Javis que estrenará próximamente Antena 3.

Yenesi (San Juan de la Arena, 2000) es una artista que lo mismo canta, presenta un programa o promociona una marca en sus redes sociales. "Soy un poco una artista multiservicios, como le ocurría a la gran Concha Velasco", confesó en una entrevista reciente concedida a este periódico. "En San Juan de la Arena me adoran, cada vez que vengo la gente se pone supercontenta de verme, me dicen: 'Ay te vi el otro día, vaya cómo estabas mi neña'", contó.

En la primera gala de Tu Cara Me Suena, Yenesi se metió en la piel de Amaia Montero, cantando "20 de enero", de La Oreja de Van Gogh. Su interpretación dejó boquiabierto a Ángel Llácer, el presidente del jurado, que intregran también Chenoa, Carlos Latre y Lolita Flores. Con esta primera actuación Yenesi ha dejado claro que ha venido para ganar.