El gesto de cariño de Rosa hacia Manu en Pasapalabra: falla a propósito para que él gane (y ganó)

Manu y Rosa llevan ya 118 programas juntos en Pasapalabra. El duelo entre el madrileño y la gallega es, de hecho, uno de los más longevos en toda la historia del concurso. Pero más allá del programa, entre ellos hay cariño, complicidad y admiración. Salta a la vista y en más de una ocasión uno y otro se han dedicado palabras bonitas. Palabras que incluso se han visto superados con hechos.

Así ocurrió este viernes durante la prueba de La Pista con un cariñoso gesto que tuvo Rosa hacia Manu y que no pasó desabercibido.Todos los seguidores de Pasapalabra saben que Manu y Rosa son los reyes del Rosco, pero no así de La Pista. Esta última prueba consiste en adivinar una canción que está sonando y tanto al madrileño como a la gallega se les resiste día tras día.

En esta ocasión, tocaba una canción de 1992. Roberto Leal bromeó antes de dar paso a la pieza musical. "En ese año tendríais meses", dijo el presentador. Pero no, ni Manu ni Rosa habían nacido todavía, lo que generó las risas en el plató. Empezó a sonar la canción y los dos concursantes se quedaron en silencio. "Estaba claro que no había nacido", bromeó Manu, dejando claro que no tenía ni idea de qué tema se trataba.

Roberto Leal dio una nueva pista y tampoco. Dio otra y aquí Rosa ya sí reaccionó. "Llévame al mar", dijo la concursante, que rápidamente rectificó: "Llévame hasta el mar". Roberto Leal le dijo que tenía que decantarse por una de las dos opciones y Rosa, aún sabiendo que el título correcto era el segundo, se quedó con el primero, dándole la victoria a Manu. El madrileño se quedó con "Llévame hasta el mar" y ganó.

Esta es una prueba más de la química que hay entre los concursantes de Pasapalabra, que llegaron al programa del viernes con empate. Encima un empate a 23. "Son de esos empates que dan mucho gusto, con dos buenos roscos", dijo la gallega, que acumula 118 programas. Manu, que lleva 248, estuvo de acuerdo y a la pregunta de Roberto Leal de a qué distinaría el dinero si ganase el bote respondió: "No piensas, vas programa a programa, porque si no te volverías loco".

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.