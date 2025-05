Piden hacer boicot al nuevo Sálvame de TVE tras el mensaje de María Patiño en redes: "No te da vergüenza"

María Patiño lleva unos días en el disparadero tras los problemas de audiencia que está teniendo el estreno de "La familia de la tele" en TVE. La presentadora, una de las caras más visibles del nuevo formato, está recibiendo multitud de críticas por su manera de conducir el nuevo programa. En lo que no hay unanimidad es en la crítica. A unos les parece un programa muy flojo y blanco, "más parecido a Fiesta que a Sálvame". A otros les parece una especie de fiesta woke que lleva de Telecinco a la cadena pública los peores tics de las privadas. Sea como fuere, todo lo que dice o hace María Patiño está siendo escrupulosamente analizado.

La última polémica, más allá de su espantada en el metro por Manuel Carrasco, viene por un comentario de la presentadora en la red social X, la antigua Twitter. Patiño, que suele ser muy activa en redes sociales, escribió con cierta ironía lo que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas de estos días: "Ser villana tomando té…".

Como consecuencia muchos se lanzaron a criticarla por su sorna o directamente pidieron hacer boicot al programa. "Jorge Javier se está tomando un cubata a tu salud"; "El problema del programa es el formato, queremos Sálvame"; "Te creías que ibas a beber champán celebrando y mira como te ves"; "Ay María, te vas a caer de tu nube"; "La gente no quiere a Rocío Carrasco..."; "¿No te da vergüenza cobrar tu sueldo del dinero de los españoles?", son algunos de los mensajes que se pueden leer como respuesta a su publicación.

Críticas de sus compañeros

María Patiño se convirtió este viernes en protagonista absoluta de 'La familia de la tele' tras confesar en directo el motivo que la llevó a huir la tarde anterior de un encuentro con Manuel Carrasco. La periodista, que siempre ha declarado ser una gran admiradora del cantante, especialmente de su canción "No dejes de soñar", acabó abandonando la grabación del programa por la fuerte carga emocional que le generó la situación.

"Últimamente me pongo mucho esa canción, porque me ayuda a pensar que no tengo que dejar de soñar", explicó la presentadora, que reconoció que fue incapaz de afrontar el momento que el programa había preparado para ella. "Si a mí me dicen que tengo que entrevistar a Manuel Carrasco, no tengo ningún problema. El problema viene cuando lo plantean como un encuentro", aclaró.

Según relató, el momento se produjo cuando lo vio en el Metro de Madrid: "Sentí una impotencia de no poder controlar mi cuerpo y mis emociones, que huí, pedí ayuda y me salí del Metro". María confesó que no se sintió capaz de mostrarse vulnerable ante los espectadores: "En el día de ayer no era capaz de abrirme y mostrar mi vulnerabilidad al encontrarme con Manuel Carrasco".

Kiko Matamoros no tardó en reprenderla en directo por lo sucedido: "Lo de ayer me pareció profesionalmente vergonzoso. Nadie más que tú tiene interés en que esto vaya bien, aunque el circo que montaste ayer nos haya venido bien de forma indirecta". Además, ironizó con su situación: "Lo primero que tendrías que hacer es ponerte en manos de una coach profesional como Paz Padilla".

Finalmente, Matamoros quiso tenderle la mano, aunque no sin lanzarle un dardo: "María, ahora mismo necesitas un amigo como yo, porque no hay peor enemigo que el que te da la razón aunque no la tengas".