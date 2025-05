El sobrino de Ana Rosa Quintana confirma lo que todos piensan sobre su tía: "Quien me haga la pelota..."

Para muchos fue todo un descubrimiento, y es que Kike Quintana, desde que apareció en Tardear junto a su tía Ana Rosa, se ha convertido en una cara más de las tardes de Telecinco. Ahora Kike Quintana se ha sincerado en una entrevista para Diez Minutos y confirmar lo que todos piensan sobre su tía: "Quien me haga la pelota..."

Kike asegura que no echa de menos a su tía, ahora que se ha movido de nuevo a las mañanas, asegura que "es una oportunidad de poder crecer hasta donde sea, independizado". Y explica que "me acompaña un apellido del que estoy absolutamente orgulloso, pero no tengo poder sobre nada. Es decir, quien me haga la pelota no va a cambiar de estatus".

Ana Rosa Quintana es una figura destacada de Telecinco, con una extensa carrera profesional. Inició su trayectoria en Radio Nacional de España, pero en 1982 dio el salto a la televisión para conducir la edición nocturna del Telediario. Un año después, se trasladó a Nueva York, donde desempeñó el rol de corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 regresó a España, trabajando en diversas estaciones de radio, aunque no volvió a la televisión hasta 1994, cuando se unió a Telecinco para presentar Veredicto. Posteriormente, se trasladó a Antena 3, donde condujo el programa de testimonios Sinceramente Ana Rosa Quintana y luego compartió pantalla en Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Después de Extra Rosa, comenzó Sabor a ti, un programa que la consolidó como una de las figuras principales de la cadena. En 2005, volvió a cambiar de cadena, liderando El Programa de Ana Rosa, que compitió con un magazine matutino conducido por María Teresa Campos en Antena 3. Finalmente, Ana Rosa ganó el favor del público y logró que el programa de Campos fuese retirado.

Tardear

Ana Rosa Quintana también lideró TardeAR, el programa vespertino de Telecinco que sustituyó oficialmente a Sálvame, aunque ahora ha vuelto a recuperar su espacio en la programación matutina.