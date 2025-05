Terelu Campos desvela (por fin) los motivos de su enfado con Belén Rodríguez: "A mi no se me va a olvidar"

El cara a cara entre Belén Rodríguez y Terelu Campos hace unos días en 'TardeAR' sigue dando que hablar, tanto que la presentadora de televisión ha hablado esta noche en '¡De viernes!' sobre ese encuentro, aclarando el distanciamiento que han vivido estos últimos años.

Visiblemente seria, la hija de María Teresa Campos ha dejado claro que no fue la única que sufrió en el pasado, recordando que lo pasó muy mal "cuando mi madre tenía una grandísima vulnerabilidad, sufrí lo que se estaba haciendo en esos momentos" y ha asegurado que "si a todo el mundo eso se le olvida, a mí fácilmente no se me va a olvidar".

En ese aspecto se le preguntaba cuál fue el punto de desencuentro entre ambas y no ha querido ahondar en ese tema porque está judicializado por parte de Belén, pero sí ha explicado que todo comenzó cuando se la señaló como una posible topo de las comidas que hacían con su madre.

Tanto es así que ha desvelado que "la dirección de 'Sálvame' me llama por teléfono para decirme que Belén había llamado al programa para que enviaran unas cámaras porque había quedado a comer con mi madre e iba a ir mi hija Alejandra".

Algo que terminó de romper el vínculo que hasta por aquel entonces tenían, pero sin embargo, no tiene conocimiento de qué es lo que ha judicializado su examiga: "Yo sé que ocurre un cisma con la persona que era su íntimo amigo", refiriéndose a la ruptura que Belén vivió con Kiko Hernández.

Lo que ha querido dejar claro Terelu es que no tiene ningún problema en retomar esa relación con Rodríguez porque "sigue siendo familia" y además, ya le ha comunicado que la semana que viene podría tener un hueco para sentarse a hablar con ella de todo lo vivido.