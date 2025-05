Chayo Mohedano sale en defensa de su madre tras la espantada en La familia de la tele: "Son un peligro"

La familia de la tele arrancó en TVE con polémica tras la espantada de Rosa Benito, concursante de Masterchef celebrity, que se negó a hablar con sus antiguos compañeros de Sálvame. Pues su hija, Chayo Mohedano, ha salido en defensa de su madre con un comunicado: "Son un peligro".

Y es que la cantante ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde dice: "Me preguntáis mi opinión sobre lo que está pasando en RTVE y creía que no haría falta, pero veo que sí, así que ahí va".

Afirma Chayo Mohedano que "sabéis perfectamente el acoso, las mentiras, las barbaridades... los delitos que he denunciado durante años. Son un peligro! Aplaudo a los profesionales que defieden su trabajo y a las personas de gentuza sin escrúpulos que solamente han demostrado que son únicos para hacer daño sin importarles la ley. Aún pendientes de #operaciondeluxe".

Publicación de Chayo Mohedano. / Instagram de Rosario Mohedano @rosariomohedano

Sálvame: el fenómeno televisivo que transformó la pantalla en España

Sálvame se consolidó como uno de los programas más icónicos y controvertidos de la televisión española. Emitido en Telecinco desde 2009 —aunque su origen se remonta a formatos previos desde 2006—, el espacio se convirtió en un referente cultural que redefinió el entretenimiento televisivo. Aunque ya no está en emisión, su influencia continúa vigente en el medio y en la audiencia.

Un formato que rompió esquemas

La originalidad de Sálvame residía en su enfoque único, que fusionaba información del mundo del corazón con debates encendidos y un toque de espectáculo impredecible. Lejos de limitarse a la crónica social tradicional, el programa ofrecía una experiencia en la que podía suceder cualquier cosa: discusiones en vivo, emociones desbordadas y momentos de televisión pura y sin filtro.

Su estilo, que mezclaba drama, humor, improvisación y cierto caos calculado, marcó un antes y un después en la televisión. Aunque otros intentaron imitar su fórmula, ninguno logró replicar con éxito su impacto.

Presentadores que eran parte del espectáculo

Uno de los pilares fundamentales del programa fue su carismático equipo de presentadores y colaboradores. Figuras como Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández no solo conducían el espacio, sino que también protagonizaban historias personales que se entrelazaban con la narrativa del programa. Su espontaneidad y fuerte presencia frente a las cámaras fortalecieron la conexión con el público.

Ya fuera a través de experiencias reales o construidas para el formato, la cercanía y autenticidad de los colaboradores se convirtieron en una de las marcas más reconocibles del programa.

Éxito arrollador entre críticas constantes

Durante su larga trayectoria, Sálvame generó tanto admiración como rechazo. Fue señalado por fomentar el sensacionalismo y por vulnerar los límites de la privacidad, pero también fue visto por muchos como un reflejo crudo y honesto de la sociedad española. A pesar de las críticas, mantuvo cifras de audiencia espectaculares, consolidándose como uno de los pilares de la programación de Telecinco.

Mientras algunos lo etiquetaban como "telebasura", otros lo defendían como un espacio único de libertad televisiva, donde lo inesperado era la norma y el espectáculo estaba garantizado.

Una huella que permanece

Durante su emisión, Sálvame no solo creó programas derivados como Deluxe o Gran Hermano VIP, sino que también sirvió de inspiración para nuevos formatos centrados en las vidas de sus propios colaboradores. Su estilo marcó profundamente la televisión de entretenimiento en España.

Tras su cancelación, su legado sigue vivo. Nuevas apuestas como Ni que fuéramos, en el canal Ten, o La familia de la tele, en TVE, buscan recoger su testigo, combinando actualidad, corazón y espectáculo.

¿Despedida definitiva o nueva etapa?

Aunque Sálvame ya no forma parte de la parrilla televisiva, su impacto no se ha desvanecido. El programa no solo entretuvo: instauró una manera de hacer televisión que conectó con millones y dejó una huella imborrable.

Más que un simple espacio de cotilleo, Sálvame fue una revolución en el formato del entretenimiento, y su influencia sigue latiendo en muchos de los contenidos que se emiten hoy en día.