La ex de Carlo Costanzia aparece embarazada de forma sorpresiva, ¿quién es el padre?

Menuda sorpresa que nos ha dado la exnovia de Carlo Costanzia. Y es que ¡está embarazada! Pero la duda que más nos corroe es quién es el padre de la criatura.

Y es que, como han contado enn Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, Jeimy Baéz, la que fuera participante de la última edición de Gran Hermano dúo ha aparecido luciendo barriga de embarazada en lo que parece una fiesta de revelación de sexo del bebé.

Pero es que no aparece con nadie más al lado y lo último que sabíamos de ella fue el tonteo que tuvo en Gran Hermano dúo con Manuel Cortes y la posterior relación, ya fuera de la casa de Guadalix, con Julen Pereira.

El caso es que en Fiesta consideraron que la barriga de embarazada no es de dos o tres meses, sino de cinco o seis. Y el que no haya aparecido nadie en la imagen con nadie más puede decir dos cosas, que no quiere que se conozca al padre o que quiere tener al bebé sola.

