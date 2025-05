El increíble fiestón que montaron Sara Carbonero e Isabel Jiménez por el décimo aniversario de su marca de moda: acabaron hasta pinchando música

Increíble. Así fue el fiestón que las periodistas Sara Carbonero e Isabel Jiménez montaron este jueves en el teatro Eslava de Madrid para celebrar el décimo aniversario de Slowlove, su marca de moda. Tres días después de ese gran evento, la exmujer de Iker Casilla se ha sincerado en las redes sociales y ha escrito unas bonitas palabras de agradecimiento. "Imposible resumir en un post la cantidad de emociones que vivimos", comienza diciendo Carbonero.

Aun así, lo hizo, o al menos lo intentó, junto a la publicación de un carrusel de varias fotografías. En la primera salen ellas dos, las protagonistas, con dos ramos de flores enormes. Las siguientes ofrecen un resumen de la fiesta, que contó, como no podría ser de otra forma, con música. Con el grupo Modestia Aparte y Sofía Ellar. La gala estuvo presentada por Javier Penedo, de Los 40.

"Gracias a todas las personas que vinisteis (especialmente a las de fuera de Madrid) a brindar con nosotras en esta fecha tan señalada y por ser el motivo de que este sueño, que empezó siendo una quimera sea ya una realidad", compartió Sara Carbonero. "Gracias al equipo de Slowlove, que es el mejor del mundo y no porque lo diga yo sino porque día a día se superan, aguantando juntos todo tipo de momentos , los buenos, los menos buenos. Pero siempre con la ilusión y la pasión que define la marca", continuó.

La guapa periodista no se olvidó de su "socia, amiga, comadre, hermana": Isabel Jiménez, presentadora de los informativos de Telecinco. "Lo sabes todo pero gracias por no desistir, por tirar del carro cuando yo no podía, porque si estamos aquí, soñando a lo grande, es gracias a ti, Isabel", manifestó en referencia a su lucha contra el cáncer de mama.

En su listado de agradecimientos, Sara Carbonero incluye a María Sañudo, "uno de nuestros pilares y ejemplos, que siempre ha creído en nosotras y además es la mujer más divertida del planeta"; a Laura Castellvy; a las diseñadoras de la firma... "A nuestras familias por el apoyo constante, por estar alegrarse con nuestra alegría". Y remata: "Gracias a la vida por estos diez años y que sean como mínimo, otros diez más. Larga vida a Slowlove". La fiesta fue tal que Sara Carbonero e Isabel Jiménez acabaron hasta pinchando música sobre el escenario, bajo los mandos de Fernandisco (Fernando Martínez).