Roberto Leal alucina al toparse en la carretera con una manada de jabalíes cuando volvía a casa: "¡Ostras, ostras! ¿Cuántos son?"

Roberto Leal volvía ayer de noche tranquilamente a su casa cuando de pronto, en la carretera, se topó con una manada de al menos diez jabalíes. Y alucinó. "¡Ostras, ostras! ¿Pero cuántos son?", se le oye decir en el vídeo que hace unas horas colgó en su cuenta de Instagram. "Volviendo a casa anoche", escribió el popular presentador de Pasapalabra junto a unas impactantes imágenes en las que se ve cómo primero tres jabalíes cruzan la carretera y, después, en paralelo al coche, caminan un gran número de ejemplares, la mayoría de ellos crías. "Son chiquititos, estarán buscando comida", dice el periodista, que viajaba con su familia.

El vídeo rápidamente generó miles de "me gusta" y cientos de comentarios. Uno de ellos el de una asturiana: "Yo vivo en Asturias en una zona bastante rural y se ven muy a menudo, siempre en manada, mamá y sus crías... Es bonito verlos". "Impresiona de cerca. Nunca me había cruzado con ellos", le contestó Roberto Leal. Todo ocurrió en Madrid.

El sevillano está en su mejor momento. No solo en lo profesional: presenta Pasapalabra, uno de los programas más vistos de la televisión en España. Sino también en lo personal: luce una espectacular tableta de abdominales a sus 45 años. Leal está en su mejor forma física, como así lo ha demostrado en la última portada de la revista "Men's Health". El periodista de Alcalá de Guadaría ya había salido en la primera página de esta publicación hace 7 años. Entonces, tenía menos canas en el pelo y la barba, pero los mismos abdominales perfectos de ahora. ¿Su secreto? La ley del 80/20.

El presentador de Pasapalabra lo explica en la entrevista concedida a "Men's Health": "Mi ley del 80/20, de si son siete días a la semana, cinco como bien, me cuido y algún día el fin de semana, me puedo pasar conscientemente. Ya está, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para cuidarse". Roberto Leal también practica crossfit y para esta portada confiesa que ha tenido que darle más duro en el gimnasio y controlando más la comida. "Llevo un par de meses bastante de pesar la comida, bastante pesado, quitándome de planes...", admite.

Leal debutó en la televisión hace 20 años. En concreto, en el programa España Directo, de La 1 de RTVE, desde Matalascañas (Huelva). Su imagen entonces no tenía nada que ver con la actual. "Todavía la gente se acuerda cuando yo tenía gafas y brackets y eso me hace muchísima gracia, porque yo para mí soy la misma persona. Cuando me veo en foto, mis hijos no me reconocen pero yo sí. Yo era feliz aquí con mis gafas, mis brackets, pesando 15 kilos más", asegura a "Men's Health".