Sofía Suescun la lía en Instagram con su última publicación: "Para mis seguidores fetichistas"

Sofía Suescun se ha hecho un nombre en las redes sociales tras su paso por diferentes realities de Telecinco. La influencer, que ha vuelto a trabajar en televisión con una sección en "Socialité", sabe que es en las redes sociales donde tiene su verdadero negocio.

Este sábado, sus stories han vuelto a causar revuelo. Sofía ha subido una serie de fotos con el look que llevaría en el programa "Socialité" y ha provocado un poco a sus seguidores, que no han dudado en entrar al juego. En concreto, la influencer ha mandado un mensaje a "los fetichistas" que le siguen. En un principio, ella se refería a los fetichistas de los zapatos, pero no tardó mucho en recibir respuestas de todo tipo.

Sofía Suescun la lía en Instagram. / LNE

Una de las interacciones más llamativas, explicaba a la influencer que el verdadero fetiche que tiene con ella son sus axilas. "Me encantan, son muy sexys", escribió el seguidor. Lo llamativo de la imagen es que no ocultó su nombre de usuario ni su imagen de perfil, por lo que todos los seguidores ya conocen al fetichista de las axilas.

Sofía, que sabe mucho de redes, aprovechó la circunstancia para preguntar a sus seguidores (y provocar un poco, de paso) sobres cuáles eran sus gustos, hablando de fetiches. Seguro que la historia tendrá segunda parte.

Carrera meteórica

Sofía Suescun Galdeano (Pamplona, 4 de julio de 1996)1 es un personaje mediático, colaboradora de televisión e influencer española que se dio a conocer tras participar en Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018. Desde entonces, ha trabajado como colaboradora de televisión para la cadena privada de Telecinco, y a la cual todavía sigue ligada.

El 13 de septiembre de 2015, con 19 años, Sofía Suescun entró a la casa de Guadalix de la Sierra para participar en la decimosexta edición de Gran Hermano junto con su madre, Maite Galdeano, quien resultaría la primera expulsada del reality, como madre e hija, aunque tuvieron que fingir que eran completas desconocidas, ya que estaban participando en la edición de los secretos. Tras superar cinco nominaciones, llegó a la final y, 101 días después, se alzó como ganadora de Gran Hermano 16 con el 60,7 % de los votos de la audiencia. Aquella final consiguió unos datos del 24,6 % de cuota de pantalla y una audiencia de 3 200 000 espectadores. Sofía Suescun sería, sin saberlo aún, la última ganadora del formato que proclamaría Mercedes Milá.