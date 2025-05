Torero a la fuga, este es el famoso diestro que ha dejado plantada de nuevo a su novia: "Es el nuevo Escassi"

Parece que el mundo del corazón y el salseo tiene a un nuevo "Escassi". Y es que hay un conocido torero que ha dejado de nuevo plantada a su novia, un torero a la fuga, que ya dejó a su pareja en 2023 justo antes de pasar por el altar.

Estamos hablando del diestro Juan Ortega, del que han hablado este domingo en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco.

Pues bien, tras el bochornoso suceso de 2023, donde el torero acabó pidiendo perdón públicamente, y tras tener una nueva ilusión anunciada el año pasado, en Fiesta contaron que también ha dejado plantada a esta última novia.

Mónica Vergara aseguró en el programa de Emma García que "he conseguido hablar con su entorno, que es muy cerrado porque él lo tiene muy protegido, pero me dan tres titulares: primero, 'no reconocemos a este Juan'. Ha roto con su novia y me dan un mote, me dicen 'estamos ante el nuevo Escassi' porque es una persona que se está valiendo de la popularidad que le está dando estas circunstancias con sus parejas para seguir llegando las plazas".

En cuanto al entorno de su última novia. "No dan crédito a lo que está pasando y se sienten absolutamente engañados". La ruptura se habría producido "abruptamente" tras haberse ido a vivir juntos.

Emma García es ahora la presentadora de "Fiesta", un programa televisivo que se emite los fines de semana por Telecinco, replicando el estilo de "Sálvame". Este espacio, producido por Unicorn, reemplaza a "Viva la Vida" en el mismo horario, después de que el anterior programa fuera cancelado debido a una disminución en sus índices de audiencia.

Mediaset

A mediados de año, "Viva la Vida" fue retirado de la programación, y Mediaset lanzó "Ya es Verano", un programa que combinaba entretenimiento y noticias. Sin embargo, "Ya es Verano" no logró consolidar una audiencia sólida y fue retirado al final de la temporada veraniega. En este contexto de renovación, "Fiesta" se presenta como la nueva propuesta para captar la atención de los telespectadores durante el fin de semana, ocupando el espacio que dejó su predecesor en la parrilla de Telecinco.