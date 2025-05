Alba Carrillo se atreve a hablar por primera vez en La familia de la tele del grave problema de salud que padece : "No podía dormir, socializar, me sentía atrapada"

Alba Carrillo se ha convertido el nuevo y flamante fichaje de La familia de la tele. Una estrategia más del programa con el objetivo de reflotar una audiencia que, por el momento no parece responder a lo que esperaba el nuevo programa de las tardes de TVE.

Sin embargo, la recién estrenada colaboradora ha llegado soltando un inesperado bombazo sobre su estado de salud y es que la madrileña, para sorpresa de todos, ha confesado que se está recuperando de una sordera súbita, motivvo por el cual llevaba meses apartada de los medios de comunicación.

"Ha sido horrible. No podía dormir, no podía socializar… Me sentía atrapada", ha confesado.

Vida y carrera profesional

Nació en Madrid, donde vivió y creció junto a sus padres, Carlos Carrillo y Lucía Pariente; Alba Carrillo estudió en la Universidad Complutense de Madrid Publicidad y Relaciones Públicas, carrera que compaginó con cursos de Arte Dramático. En medio de esta etapa, decidió presentarse al concurso de televisión Supermodelo, emitido en Cuatro, donde concursa con modelos como Paloma Bloyd o Noelia López y terminó el curso.

Tras su salida del concurso, fue imagen de marcas como Novissima, Eleonora Amadei o Evelyny Marcelino. Pasados los años, otras importantes firmas como Rosa Claráo Triumph han trabajado con ella como modelo. Después de varios años apartada de los focos televisivos, regresó como presentadora de Glamour TV, dirigido por Ana García Siñeriz y emitido en Nova. Dos años después, regresó a la pequeña pantalla como colaboradora de Amigas y conocidas, el programa matinal de Televisión Española.

En verano de 2016 presentó junto a Rocío Carrasco, Sandra Barneda, Marta Torné y Josep Ferré la nueva temporada de Hable con ellas en Telecinco. Tras su paso por el programa de Mediaset España, la modelo fichó por la empresa para colaborar en espacios como Deluxe, Sálvame, Viva la vida o Mujeres y hombres y viceversa. Además ha participado en el reality Supervivientes 2017 junto a su madre, donde acabó en segunda posición. En 2017, Alba Carrillo y su madre fueron parodiadas en el especial de Navidad de Neox, que simulaba una posible visita de la modelo a La ruleta de la fortuna. También ha participado en los concursos Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition y Mi madre cocina mejor que la tuya, además de colaborar en Ya es mediodía, presentado por Sonsoles Ónega. En septiembre del 2018 se estrena como colaboradora de GH VIP y regresa al programa Viva la vida presentado por Emma García. En 2019 comienza a colaborar en el programa Cuatro al día, con motivo del inicio de la nueva edición de Supervivientes.