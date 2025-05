Bárbara Rey se queda en shock con lo que le ocurrió en la Feria de Abril: "Hija de fruta"

Menuda fiesta la que dio El Turronero en la Feria de Abril, que juntó a un buen número de rostros conocidos, entre ellos Bárbara Rey, que se quedó en shock con lo que le ocurrió allí: "Hija de fruta".

Y es que entre los invitados estaba el torero Fran Rivera y su mujer, que acaban de ser padres de nuevo. Tal y como contó Amor Romeira en Fiesta, que también acudió como invitada, la mujer del diestro se acercó a la vedette para saludarla y decirle que la admiraba, pero más tarde le dijo a una amiga que "ella es la que tenía que haber sido mi suegra", haciendo alusión al affaire que tuvieron Bárbara Rey y Paquirri.

Pero lo que no se esperaba Bárbara Rey es lo que soltó en público el propio Fran Rivera cuando se subió al escenario, dedicándole una canción a la vedette "que ojalá hubiera sido ella mi madrastra y no la hija de fruta que me tocó", dejando en shock a Bárbara Rey.

La vida y carrera de Bárbara Rey

Bárbara Rey nació el 2 de febrero de 1950 y creció junto a su familia en la calle Mayor Sevilla, en el centro de Totana.

Desde joven resaltó por su belleza, ganando su primer concurso a los 18 años como Maja de Murcia. En 1970, fue coronada como Segunda Dama de Honor de Miss España, aunque asumió el título principal tras la renuncia de la ganadora original, Fina Román. Bárbara compitió en los certámenes de Miss Mundo y Miss International, obteniendo notoriedad en España. Con el estímulo de Joaquín Prat, quien la invitó más tarde a su programa de radio, Bárbara inició su carrera en el mundo del espectáculo. Debutó en el cine en 1969 en la película "Operación Bi-ki-ni" de Antonio Ozores y se convirtió en una figura destacada del cine de destape español en los años 70 y 80, participando en 43 películas. Combinó su carrera en la gran pantalla con actuaciones en el circuito nocturno de Madrid, como en las salas de fiestas Piccadilly y JJ.

En 1975, Bárbara, junto a Ágata Lys, Paca Gabaldón y Didi Sherman, fue presentadora de la Gala Especial de Nochevieja de TVE, producida por Valerio Lazarov, incrementando su popularidad. En 1976, se convirtió en una estrella televisiva con el programa "Palmarés", emitido en horario estelar los sábados por la noche, consolidándose como un símbolo sexual por su atractivo y elegancia. Fue una figura constante en la prensa del corazón gracias a su carrera profesional, además de producir discos con las canciones del programa como vedete.

Consolidada en su carrera, Bárbara se destacó en el teatro musical, especialmente en revistas como "Quinto, Sexo y Séptimo" (1975), junto a Pedro Valentín e Inés Morales, y "Barcelona es Bárbara" en el teatro Victoria (1978-1979), entre otras. Compartió escenario con figuras como Rosa Valenty, Eva León y Marisol Ayuso, y llamó la atención del actor Alain Delon. En el teatro Lido de Madrid (1979-1980), conoció a Ángel Cristo mientras encabezaba una producción. También participó en "Polvo de estrellas" (1979) en el Teatro Calderón, dirigida por José Buira.

Su incursión en el cine de destape incluye títulos junto a María José Cantudo y Concha Velasco. Fue pionera en España al protagonizar relatos de amor lésbico como "Me siento extraña" (1977) y "Carne apaleada" (1978). Aunque discutidas en términos de calidad, estas películas tuvieron éxito de taquilla y reflejan una época sociológica. Fuera del destape, actuó en un episodio de "Curro Jiménez" (1977) y en "La escopeta nacional" (1978) de Luis García Berlanga.

También protagonizó campañas publicitarias para Freixenet (1980) y la Agencia Tributaria española.

En su apogeo artístico, Bárbara dejó su carrera por amor, casándose con el empresario circense Ángel Cristo en 1980. Juntos administraron el circo Ruso en España, donde además de actuar, Bárbara se desempeñó como domadora de elefantes. No obstante, el circo cerró en 1987 ante problemas económicos derivados de la adicción de Cristo y un incendio en 1986.

A los 38 años, en 1988, Bárbara retomó su carrera como vedete. En junio presentó su espectáculo en el programa "El edén" de RTVE, y en noviembre estrenó "Una noche Bárbara" junto a Arévalo y Marisa Porcel. También imitaba voces de artistas como Lola Flores y Rocío Jurado. Siguió participando en series y obras teatrales como "Cuéntalo tú, que tienes más gracia" (1990).

Retomó la televisión como presentadora de "Esto es espectáculo" (1994-1996) en TVE con Ramón García y luego con Manuel Bandera. En los noventa, colaboró con José Luis Moreno en comedias musicales, apareciendo también en series como "La casa de los líos" (1999) y "Academia de baile Gloria" (2001).

Vida personal

Desde finales de los noventa, su vida personal fue ampliamente publicitada, especialmente con el programa "Tómbola". Presentó "En casa de Bárbara" (2000-2005) en Canal 9 y participó en reality shows como "Esta cocina es un infierno" (2006). A los 55 años, posó para la revista "Interviú".

En la actualidad, Bárbara interviene como colaboradora en programas televisivos como "Deluxe", "Espejo Público" y "Mujeres y hombres y viceversa" (2013-2014). En 2023, protagonizó la serie "Cristo y Rey" y "Una vida bárbara", producidas por Antena 3.