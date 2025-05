El conflicto de Alejandra Rubio con su familia, no se cierra: “No me arrepiento, pero creo que lo podría haber dicho de otra forma"

El enfrentamiento entre Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio ha salpicado inesperadamente a Mar Flores, que hasta ahora había permanecido completamente al margen.

Todo comenzó cuando Terelu, en una entrevista para Diez Minutos, reveló detalles de su relación cordial con la madre de Carlo Costanzia, incluyendo el gesto navideño de regalarle una flor de Pascua. Pero lo que parecía una declaración inofensiva ha provocado un auténtico incendio familiar.

Alejandra Rubio frena a su madre

A Alejandra no le hizo ninguna gracia que su madre aireara detalles de su vida privada. Desde el plató de Vamos a ver, se mostró tajante “Me pareció innecesario el titular. Creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia.”

La joven dejó claro que entre Mar Flores y su madre no hay ningún problema, pero que eso no justifica ventilar asuntos íntimos ante los medios. Además, señaló que Terelu, como profesional de la televisión, debería saber lo fácil que es que sus palabras acaben convertidas en titulares polémicos: “Sabe dónde trabaja y que si habla de esto, lo van a poner en portada. No me parece bien, creo que se ha equivocado.”

Mar Flores toma distancia del drama

La polémica ha llegado hasta oídos de Mar Flores, quien, según ha contado la periodista Leticia Requejo en TardeAR, está molesta por verse arrastrada al ojo público.

“Mar Flores respeta lo que hace y quién es Terelu, pero quiere que la dejen al margen y no se siga hablando de ella,” explicó Requejo, transmitiendo el deseo de la modelo de mantenerse completamente apartada de los líos mediáticos del clan Campos.

Terelu admite su parte de culpa

Por su parte, Terelu ha reconocido que quizá no fue la mejor idea hablar de ciertos temas personales: “No me gustó ni me agradó la reacción de Alejandra, pero prefiero que se moje. Sé la conversación que tuvimos ella y yo, y no tengo problema con mi hija.”

Alejandra, por su parte, ha pedido que no se le dé más bombo a este rifirrafe: “No me arrepiento, pero creo que lo podría haber dicho de otra forma. Supongo que Mar no querrá que le vaya la prensa detrás, al final es otro día de prensa para nosotros.”

¿Capítulo cerrado?

Aunque madre e hija parecen haber suavizado tensiones tras la tormenta mediática, lo cierto es que Mar Flores tiene claro que no quiere seguir siendo mencionada en este tipo de polémicas.