Gabriela Guillén sorprende con los detalles del primer encuentro entre Bertín Osborne y su hijo

Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne y madre de su hijo pequeño, ha decidido hablar alto y claro sobre la situación actual con el cantante y, sobre todo, sobre ese esperado y emotivo primer encuentro entre padre e hijo.

Nada de reconciliación, solo por el niño

Gabriela, que ha concedido una esperada entrevista en el programa ‘¡De viernes!’, ha querido aclarar de entrada que no hay absolutamente ningún acercamiento sentimental entre ella y Bertín. “Estamos en contacto solo por el niño”, afirmaba con firmeza, cerrando así los rumores que habían circulado las últimas semanas.

Aunque durante meses Bertín Osborne se había mantenido en silencio sobre su hijo menor, fruto de la relación con Gabriela, hace unas semanas sorprendió al hablar públicamente sobre el pequeño. El artista aseguraba que el niño era “una monada” y que habían jugado varias tardes juntos. Unas palabras que, según confesó Gabriela en el programa, la pillaron completamente desprevenida, ya que ambos habían pactado no comentar nada a los medios y, de hacerlo, sería mediante un comunicado conjunto.

“Salió de él querer conocer al niño”

Gabriela explicó que fue en marzo cuando Bertín, de manera inesperada, le envió un correo electrónico diciendo que quería ver al niño. “Salió de él, de repente”, contaba aún emocionada. La cita se organizó cuidadosamente: eligieron que fuera en casa, después de que el pequeño saliera de la guardería, para que estuviera cómodo y en su entorno.

La madre, como no podía ser de otra manera, estaba nerviosa: “No por mí, sino por la reacción del niño”. Pero el momento fue precioso: “Fue emotivo, maravilloso. Cuando vi coger al niño… parecía que lo conocía. Bertín se emocionó, se le removió todo porque seguramente se dio cuenta de que no lo había hecho bien”.

Un encuentro lleno de emociones y sin reproches

Durante casi dos horas, padre e hijo compartieron tiempo juntos, jugaron a la pelota, se abrazaron y, según Gabriela, fue “como si se conocieran”. Ella quiso mantenerse en un segundo plano para no entorpecer ese momento: “Era el momento de mi hijo, era de ellos”.

Gabriela también reveló que, a lo largo de estos meses, ha enviado fotos e imágenes del niño a Bertín, aunque a veces se ha sentido frustrada porque él no siempre respondía: “Alguna vez me he enfadado porque no me ha reaccionado a las fotos”.

Un deseo claro para el futuro

La masajista dejó claro durante la entrevista que su mayor deseo es que Bertín Osborne no esté en la vida del niño solo por un día o dos, sino que se quede: “Quiero que tengan conexión y que si está, viene para quedarse, no solo un día”.

Por su parte, Bertín, según contó Gabriela, reconoció durante ese primer encuentro que tendría que haber dado este paso hace mucho tiempo. Y aunque todavía no hay un acuerdo de manutención oficial, el artista ya ha reconocido legalmente al niño y se ha mostrado dispuesto a hacerse cargo de lo que le corresponde, aunque ha dejado claro que no quiere ejercer como padre al uso.