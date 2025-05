La hija de Ana María Aldón presume de novio con esta explícita foto: "Sin ti mi vida no tiene valor"

Gema Aldón está de nuevo enamorada. La hija de Ana María Aldón ha compartido en Instagram una emotiva foto con su nuevo novio, un joven de nombre José Antonio al que no ha dudado en dedicarle unas sentidas palabras en forma de canción. "Para mi reloj, todo mi tiempo es tuyo, ya lo sabes. Sin ti mi vida no tiene valor. Cierra la puerta y tira la llave. Los rayos del sol solo tus ojos a mí me los trae. El agua fresca me la da tu boca. Mi felicidad: tus detalles", dice el fragmento de la canción con la que se declara a su nueva pareja.

Gema Aldón presume de nuevo novio / Instagram

Tenso reencuentro

Duras declaraciones que aumentan la brecha abierta entre Ana María y Ortega Cano, y tras las que el diestro ha preferido no verse las caras con su exmujer. Este domingo la colaboradora ha acudido a la casa del torero a recoger al hijo que tienen en común, José María (12) y, evitando el que sin duda sería un reencuentro tenso e incómodo, poco antes el padre de Gloria Camila abandonaba su propia residencia en compañía de su empleada de confianza, Marina.

A pesar de desconocer que Ortega no se encontraba en su domicilio, Ana María esperaba en el interior de su coche a las puertas evitando muy seria pronunciarse sobre la entrevista de Gema. "Ya dije todo lo que tenía que decir. Yo estoy bien, y él no sé, no estoy en su cabeza, supongo que estará bien" ha aseverado cuando le hemos preguntado cómo cree que se ha tomado su exmarido los ataques de su hija.

Minutos después de que Ana María se fuese del lugar tras recoger a su hijo, Ortega regresaba muy serio a su casa, sin ocultar su desasosiego por la situación que está viviendo y que le ha puesto en el punto de mira tras varios meses alejado de los focos.