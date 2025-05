Marta Peñate da la noticia más esperada sobre su embarazo: "Aún no escucho el latido"

Tras muchos intentos, finalmente Marta Peñate ha dado la noticia más esperada sobre su embarazo y lo ha compartido en sus redes sociales: "Aún no escucho el latido".

Y es que sí, la ganadora de Supervivientes All Stars ha conseguido finalmente quedarse embarazada y ha decidido compartir este momento con todas aquellas personas que están pasando por un proceso parecido al suyo.

"Se puede, yo he tenido mil problemas, mil baches, y ahora con esta alegría. Gracias a todos los que habéis estado pendientes de mí, a cada personas que me ha rezado, que me ha puesto una vela, gracias, os quiero", escribe junto al vídeo que ha compartido en su perfil oficial de la red social de Instagram.

Publicación de Marta Peñate. / Instagram de Marta Peñate @martapenateamador

