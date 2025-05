Melody se vuelve viral en Basilea días antes de participar en Eurovisión: "One hundred por cent"

Quedan unos días para que comience el Festival de Eurovisión en Basilea y Melody, la representante española, que está totalmente implicada con el certamen, ya se ha vuelto viral: "One hundred per cent".

Y es que este domingo tuvo lugar la alfombra turquesa, donde se presentan los representantes de todos los países participantes, donde también hablaron para el público allí presente. Melody, con su desparpajo, no ha tenido ningún problema para comunicarse con nadie, independientemente del idioma.

Así, le preguntaron en inglés cuánto de diva tenía, y ella respondió que "al 100%" pero uno de sus bailarines se lo chivó en inglés: "One hundred percent" y ella lo trasladó como pudo, cambiando el "percent" por "por cent" y acabando como un "una diva es valiente" que fue coreado por todos los presentes.

Eurovisión: el festival europeo que hizo de la música un lenguaje común

Inspirado en el legendario Festival de San Remo, el Festival de Eurovisión nació como una propuesta del entonces presidente de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Marcel Bezençon. Su objetivo era claro: unir a Europa a través de la música y promover la canción europea más allá de las fronteras. Así, el 24 de mayo de 1956, Suiza acogió la primera edición con la participación de siete países. La ganadora fue precisamente la anfitriona, Lys Assia, con su tema Refrain.

Desde entonces, Eurovisión ha crecido hasta convertirse en un evento global con millones de seguidores. En 2022, por ejemplo, 39 países se dieron cita en Turín (Italia), reflejando la expansión y el interés internacional por el certamen. En España, este fenómeno se ha traducido en el resurgimiento del Benidorm Fest, un evento previo de selección que ha captado la atención del público y dado proyección a nuevos talentos.

Una expansión marcada por los cambios políticos

El auge del festival no fue solo musical. En los años 90, la caída del Telón de Acero, la disolución de Yugoslavia en 1992 y la absorción de la red de Intervisión por parte de la UER en 1993 marcaron un punto de inflexión. Numerosos países del antiguo bloque del Este se incorporaron al concurso. Esta expansión continuó hasta 2005, cuando Bulgaria y Moldavia hicieron su debut.

Azerbaiyán y San Marino se sumaron en 2008, siendo los últimos en incorporarse. Por el contrario, algunos países europeos como Liechtenstein, el Vaticano y Kosovo (este último aún no reconocido como miembro independiente de la UER) no han participado hasta la fecha.

La trayectoria de España en el certamen

España debutó en Eurovisión en 1961 con Conchita Bautista y su tema Estando contigo, que alcanzó la novena posición. Desde 1999, forma parte del grupo conocido como el Big Four, junto a Alemania, Reino Unido y Francia, al que se sumó Italia en 2011, convirtiéndose así en el Big Five. Estos países acceden directamente a la final por ser los principales financiadores del festival.

Pese a su constante participación (más de 60 ocasiones), España ha ganado solo dos veces: en 1968, con La, la, la de Massiel en Londres, y al año siguiente, con Vivo cantando de Salomé en Madrid, en un empate cuádruple. Aun así, el país ha cosechado buenos resultados: segundos puestos en 1971, 1973, 1979 y 1995, y un tercer lugar en 1984.

La era contemporánea: altibajos y esperanzas

En el siglo XXI, España ha vivido luces y sombras en el festival. En 2001, David Civera logró un meritorio sexto puesto con Dile que la quiero, seguido por Rosa López y su himno Europe’s living a celebration (séptimo lugar en 2002) y Beth Rodergas con Dime (octava posición en 2003), todas ellas surgidas del fenómeno Operación Triunfo.

No obstante, bajo la gestión de Federico Llano como jefe de delegación en RTVE, los resultados empezaron a decaer, con frecuentes posiciones en la parte baja de la tabla. Las excepciones fueron en 2012, cuando Pastora Soler devolvió la ilusión con Quédate conmigo (décima posición), y en 2014, cuando Ruth Lorenzo igualó el resultado con Dancing in the Rain, empatando con Dinamarca.