Óscar Díaz, un año después de hacerse millonario en Pasapalabra: "Quien olvide a los amigos de siempre por hacerse rico es bastante imbécil"

Un año después de hacerse millonario en Pasapalabra, a Óscar Díaz le preguntan: "¿Hacerte rico no te ha hecho olvidarte de los colegas de toda la vida?". El madrileño es tajante en su respuesta: "El que lo haga es bastante imbécil, así con todas las letras".

Lo anterior es un estracto de la entrevista que le hicieron a Díaz, ganador del bote del famoso concurso de Antena 3 el 15 de mayo de 2024, en Espejo Público. En el programa de Susanna Griso, el madrileño contó cómo es su nueva vida tras haberse llevado 1,8 millones de euros a casa (al final el premio se quedó en un millón al descontar la parte que se llevó Hacienda).

Óscar Díaz sigue con el mismo coche (comprado hace 16 años), pagando la hipoteca de la casa y sin grandes lujos. "Hemos hecho algunas escapadas mi mujer y yo, como un viaje con unos amigos por la Toscana", comentó. Pero poco más. "Esto de conseguir un gran premio y comprarse un Lamborghini no tiene mucho sentido. Yo creo que hay cosas más necesarias que fardar. ¡Ojo! Si te lo puedes permitir y es tu pasión, adelante con ello. Pero no es la mía", se ha sincerado.

Más que dinero y fama, lo que le ha dado Pasapalabra es tiempo. "Tiempo no solo para mí, sino también para su familia". Ya no trabaja como comunicador del mundo del golf y traductor. Se ha retirado y pasa las horas haciendo lo que le gusta: cantando rock con sus amigos, escribiendo un ensayo de la historia del golf y... Estudiando.

Aunque ya no estudia como cuando era concursante de Pasapalabra (14 horas al día), sí que sigue entrenando y por supuesto ve todas las tardes a Manu y a Rosa en el Rosco. "Roscos completos no, pero alguno de 24 sí he logrado" desde casa, le ha dicho a Susana Griso, a quien le ha confesado también que le haría "ilusión" volver al programa que presenta Roberto Leal "si hacen algún encuentro benéfico o algún especial con antiguos concursantes". "Una vez metido en vena, es difícil sacárselo", ha asegurado en referencia al concurso.

¿Y cómo consiguió él ganar Pasapalabra? Estudiando más que para una oposición. Literal. Más de 14 horas diarias. Aunque ojear el diccionario de la RAE es importante, su método de estudio consistió en crear una gran base de datos. "Cada pestaña es un tema", ha explicado desde su ordenador ante las cámaras de Antena 3. Su base de datos incluye 70.000 palabras, todas las que se sabe (con su definición) de memoria. Asombroso.

"Solo de arquitectos raros tengo unos 500", ha dicho. Gracias a ello y, en particular, al alemán Emil Fahrenkamp ganó el bote millonario de Pasapalabra. Pese a ello, ha admitido: "Yo no buscaba un gran premio, buscaba probarme". Y se probó por todo lo alto.