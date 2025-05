Pelayo Díaz se derrumba en Supervivientes al destapar su experiencia con este famoso diseñador: "Me enviaba libros y a cambio yo..."

Los días de convivencia pasan en 'Supervivientes' y las emociones afloran en los concursantes, en esta ocasión ha sido Pelayo Díaz el que ha hecho un repaso por su vida y algunos de los momentos más especiales en el Puente de las emociones donde no pudo contener las lágrimas al recordar al que fue el gran amor de su vida, David Delfín. "Él me enviaba libros a Londres y a cambio yo le enviaba una carta contándole lo que hacía, pero no pasó nada porque los dos teníamos pareja" recordaba el concusante sobre cómo fue el comienzo de su relación. "Después de seis años descubrimos que ya no teníamos pareja y tuvimos una cena maravillosa. Entré al baño, al salir dije, deja de hacerte el fuerte, estás ya enamorado de él" añadía.

Después de más de cuatro años de intensa relación, ambos decidían poner punto y fina a su relación en la que el orgullo hizo que no volvieran a estar juntos: "Aprendí que no hay que ser orgulloso, yo no volví con él cuando me lo pidió porque le dije, no voy a estar disponible cuando tú digas. Yo me quiso hacer el duro y no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí".

Pelayo se rompe

Cuando Laura Madrueño le recordaba el día en el que recibió la triste noticia del fallecimiento de David, Pelayo recordaba entre lágrimas: "Fue casi un año de estar pendiente de esa llamada. Cuando lo ví en la cama no me podía creer que fuera para despedirme de él, fué la primera vez que me enfrenté a la muerte, lo tengo como algo que viví en una película, algo que no me pasó".

Durante su vida, Pelayo también reconocía que su vida no siempre fue fácil y es que en la infancia sufrió bullying en un colegio de monjas en el que estudió. "Siempre jugaba con las niñas, un día llegué a clase y nadie me hablaba. Una amiga me dijo, la monja nos ha pedido que no hablemos contigo porque tienes que hablar con los niños. Yo me quedé sin amigos, estuve así una semana" recordaba con mucha tristeza hacia aquel niño triste que fué por no ser aceptado. "Viví cosas que ni si quiera mis padres saben" sentenciaba el concursante.

A pesar de todo, Pelayo reconocía en el Puente de las emociones que está viviendo la vida que siempre soñó en el mundo de la moda: "Estoy viviendo la vida que siempre quise, no me puedo quejar. Me vino brúscamente gracias a 'Cámbiame', fue de un día para otro que no sé si me pude aclimatar". Ante esto, también reconocía que no siempre ha sido fácil para él aceptar el éxito y la fama en su vida: "Me arrepiento de lo mal que lo gestioné, no sé si la gente lo puede entender".