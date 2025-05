Revelan el caché de Santa Lola, la obra que protagoniza Terelu Campos

La polémica sigue a Santa Lola, la obra que protagoniza Terelu Campos, y este lunes se ha reveltado el caché de la obra.

Y es que Terelu Campos no fue la primera opción, sino que también se habló con otras posibles actrices, como Alba Carrillo, que este lunes se estrenó como colaboradora en La familia de la tele.

Alba comentó que rechazó la obra porque tenía muchos ensayos que no estaban pagados, además de porque el salario era muy pequeño. "Yo tenía otras cosas y no me podía comprometer, pero además pagaban muy poco", aseguró.

Ante estas declaraciones, sus compañeros de La familia de la tele quisieron saber cuánto le habían ofrecido y, aunque en un principio no quería hablar de cifras, Carrillo acabó confirmando que le ofrecían menos de 500 euros por función.

Alba Carrillo, nacida en Madrid en 1986, alcanzó la popularidad en 2007 gracias a su participación en el programa "Supermodelo", en el que consiguió el cuarto lugar. Este concurso le abrió las puertas tanto en el mundo de la moda como en la televisión. Comenzó como colaboradora en "Amigas y conocidas" y más tarde participó en espacios televisivos como "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" y "Mujeres y hombres y viceversa".

Después de trabajar en varios programas de Telecinco, Carrillo se unió a TVE, canal con el que continúa colaborando.

Interés público

Su vida personal también ha sido objeto de interés público, ya que ha tenido relaciones con varias figuras conocidas. Entre sus parejas se cuentan Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa y José Antonio Canales Rivera. En 2011, tuvo un hijo con Fonsi Nieto, llamado Lucas, quien ahora tiene once años.