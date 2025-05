Sorpresa mayúscula en el entorno de Carlo Costanza por el nuevo embarazo: nadie lo sabía

Sorpresa mayúscula entre los seguidores de Jeimy Báez cuando la exconcursante de 'Gran Hermano Dúo 3', que saltó a la fama por su relación con Carlo Costanzia, ha anunciado este domingo a través de sus redes sociales que está esperando su primer hijo.

Sin entrar en detalles sobre su embarazo, y posando en todo momento en solitario -sin dar pistas de quién es el padre del bebé- la modelo ha compartido en sus stories varias imágenes presumiendo de una abultada barriguita en lo que parece ser la fiesta de 'gender reveal' para descubrir el sexo del pequeñ@, que ha celebrado este fin de semana con su entorno más cercano en un restaurante frente al mar.

Alejada del foco mediático en los últimos meses, Jeimy se hizo conocida en febrero de 2024 tras salir a la luz el incipiente romance que el hijo de Mar Flores estaba viviendo con Alejandra Rubio, cuando no dudó en sentarse en el plató del programa 'TardeAR' para revelar que Carlo y ella habían roto pocos días antes y asegurar que el actor continuaba mandándole mensajes de amor y diciéndole que era la mujer de su vida cuando ya había iniciado su relación con la nieta de María Teresa Campos.

En enero la modelo e influencer decidía entrar en la casa de Guadalix de la Sierra para participar en su primer reality, 'GH DÚO' -como pareja de José María Almoguera- y que el público la conociese no solo por ser la ex del 'yerno' de Terelu.

Semanas después, tras protagonizar un 'roneo' con Manuel Cortés y ser expulsada del concurso, Jeimy era sorprendida por la revista 'Semana' con Yulen Pereira, ex a su vez de Anabel Pantoja, derrochando besos apasionados y muestras de cariño en un parque de la capital, aunque entonces ambos se mostraban discretos y evitaban revelar qué había entre ellos.

Y ahora, tres meses después, la ex de Carlo ha sorprendido anunciando su embarazo con una gran sonrisa y un escotado vestido blanco que no deja lugar a dudas y deja entrever que ha superado de sobra el primer trimestre y que se convertirá en madre antes de que finalice 2025. Un posado presumiendo de barriguita en solitario en el que no da detalles de quién es el padre del bebé, desatando las dudas entre sus seguidores acerca de si será el esgrimista, si tiene una nueva pareja o, todo es posible, si ha decidido ser madre en solitario.