Terelu Campos, tras los rumores sobre las causas de su abandono del teatro: "Ese es el motivo real”

Terelu Campos ha vuelto a sorprender a todos al anunciar en pleno directo su regreso a Honduras. La hija de María Teresa Campos ha confirmado que se incorpora de nuevo a Supervivientes, y lo hace con un cometido muy especial que, de momento, se guarda bajo llave. Eso sí, ha prometido que se desvelará todo en la próxima entrega de Supervivientes: Tierra de nadie.

Una misión “muy importante”… ¿qué se trae entre manos?

La revelación pilló completamente por sorpresa a sus compañeros del programa ¡De viernes!, donde Terelu hizo oficial su marcha: “Ha sido un placer trabajar con vosotros, pero vuelvo a Honduras. Vuelvo a Supervivientes con una misión muy, pero que muy importante”. Con esas palabras, la colaboradora dejaba claro que su aventura en los Cayos Cochinos aún no ha terminado.

Y aunque no quiso dar más detalles, sí admitió que regresa con más miedo que la primera vez: “Ahora sé a lo que me enfrento, y eso me da más respeto”. Además, recalcó que volverá “en igualdad de condiciones” con el resto de concursantes, lo que ha disparado todo tipo de teorías entre los seguidores del reality.

¿Qué pasa con el teatro? La cancelación que lo destapó todo

El inesperado regreso de Terelu a Supervivientes coincide con la cancelación de su función teatral Santa Lola en Murcia, prevista para el próximo 24 de mayo. Las especulaciones sobre una escasa venta de entradas no tardaron en llegar, pero ella misma ha querido zanjar el tema: “Regreso a Supervivientes, ése es el motivo real”, aclaró en el plató de Telecinco. Así, queda claro que su compromiso con el reality ha sido el detonante de esta pausa sobre las tablas.

Un adiós temporal al escenario… con ovación incluida

Antes de hacer las maletas rumbo a Honduras, Terelu se subió por última vez al escenario del Teatro Zorrilla de Valladolid, donde cumplió con la segunda representación de Santa Lola. Nerviosa y contenida, evitó hacer declaraciones sobre su regreso al reality, pero una vez finalizada la obra, no pudo contener la emoción.

Con el público en pie, dedicó unas emotivas palabras: “Me he sentido muy querida y apoyada en un momento muy difícil. Nunca pensé que sería capaz de subirme aquí al escenario”. Agradecida por la respuesta de los espectadores, confesó: “Sufro cada vez que lo hago, pero me compensa escucharles reír y disfrutar”.

Una nueva oportunidad tras su abandono anterior

Hay que recordar que en su primera estancia en Supervivientes 2024, Terelu permaneció 18 días en los Cayos Cochinos, pero acabó abandonando por agotamiento físico. Aunque su mente seguía fuerte, su cuerpo no resistió. Su gran espina clavada: no superar el tiempo que su hermana Carmen Borrego logró en la edición anterior. ¿Será esta la oportunidad para saldar cuentas pendientes?

Lo que sí es seguro es que Terelu vuelve con fuerzas renovadas… y muchas ganas de demostrar que aún tiene mucho que dar en la isla más dura de la televisión.