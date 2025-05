Así es la vida de Óscar Díaz un año después de ganar 1,8 millones en Pasapalabra: sin lujos, sigue pagando la hipoteca y estudia a diario

El madrileño Óscar Díaz hacía historia en Pasapalabra el 15 de mayo de 2024 al llevarse un bote de 1.816.000 euros después de 157 programas. Desde aquella gran tarde, ha pasado casi un año (se cumplirá el jueves) y la pregunta que todos se hacen es: ¿cómo es su vida ahora?

El ganador de Pasapalabra ha estado este lunes en el programa de Espejo Público y allí ha desvelado que su vida sigue prácticamente igual, pese a ser millonario. El premio finalmente se quedó en un millón, tras los aproximadamente 800.000 euros que se llevó Hacienda. Óscar Díaz sigue con el mismo coche (comprado hace 16 años), pagando la hipoteca de la casa y sin grandes lujos. "Hemos hecho algunas escapadas mi mujer y yo, como un viaje con unos amigos por la Toscana", comentó. Pero poco más.

"Esto de conseguir un gran premio y comprarse un Lamborghini no tiene mucho sentido. Yo creo que hay cosas más necesarias que fardar. ¡Ojo! Si te lo puedes permitir y es tu pasión, adelante con ello. Pero no es la mía", se ha sincerado Óscar Díaz en el programa de Antena 3 de Susana Griso.

El madrileño tampoco ha dejado de lado a sus amigos de siempre. "Y quien lo haga es bastante imbécil, así como todas las letras", espeta. Más que dinero y fama, lo que le ha dado Pasapalabra es tiempo. "Tiempo no solo para mí, sino también para su familia". Ya no trabaja como comunicador del mundo del golf y traductor. Se ha retirado y pasa las horas haciendo lo que le gusta: cantando rock con sus amigos, escribiendo un ensayo de la historia del golf y... Estudiando.

Aunque ya no estudia como cuando era concursante de Pasapalabra (14 horas al día), sí que sigue entrenando y por supuesto ve todas las tardes a Manu y a Rosa en el Rosco. "Roscos completos no, pero alguno de 24 sí he logrado" desde casa, le ha dicho a Susana Griso, a quien le ha confesado también que le haría "ilusión" volver al programa que presenta Roberto Leal "si hacen algún encuentro benéfico o algún especial con antiguos concursantes". "Una vez metido en vena, es difícil sacárselo", ha asegurado en referencia al concurso.

"Desde que ganas el bote y se emite hay un periodo de paz. Solo lo sabe la familia. Nadie más sabía nada y no eras consciente del alcance que tenía. Lo más llamativo es cuando ves el impacto que tiene el programa en la gente de la calle", ha señalado Óscar Díaz.