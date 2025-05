Álvaro de Luna, de ser técnico de sonido y servir copas a llenar el Movistar Arena de Madrid: “Si luchas por algo, todo llega”

Álvaro de Luna es, en la actualidad, uno de los cantantes que gozan con más fama dentro de la escena del pop-rock español. Pero su camino hasta el éxito, logrando llenar el pasado sábado el Movistar Arena de Madrid en su primer concierto en este espacio, no ha sido precisamente de rosas y así lo ha relatado en sus redes sociales.

“Se me viene a la cabeza ese niño que escribía canciones en su habitación, en casa de sus padres, esas noches cantando en el Elephants Head de Camden después de currar, esos días en los que era técnico de sonido en la radio, mirando con admiración a los artistas que venían de promo, cada ‘no’ que me partió un poquito por dentro, mi llegada a Madrid con los tuppers de mi madre y los ahorros de servir copas en Sevilla", ha confesado a través de sus redes sociales.

Todo ese esfuerzo perseguía un solo objetivo: "vivir de la música". Y al final, lo consiguió. "Ahora, después de todo, estoy aquí, y esto no va solo de mí, es para ti", afirma, queriendo lanzar un mensaje a todo los que, como él, han escuchado muchos "no". Álvaro de Luna escribe palabras de esperanza y ánimo para los que están "lejos de los suyos, para los que madrugan, luchan, aguantan, sueñan...". "No importa a qué te dediques, si luchas por algo, te entiendo, y quiero que sepas esto: todo llega porque los planes de Dios son perfectos. Abraza cada lágrima, cada caída, cada intento, porque todo suma", afirma. Esa es su lección.

Álvaro de Luna, ex de la influencer Laura Escanes, dice no tener todavía "palabras suficientes para explicar lo que se siente al subirse a un escenario y verlo lleno". Como pasó este fin de semana en el Movistar Arena de Madrid. Lleno, apostilla, "de personas que han venido por mí, que han elegido estar un sábado conmigo". "Gracias por dejarme cumplir mi sueño cada día, gracias por creer. Sin vosotros, nada de esto tendría sentido", dice el artista a sus fans. Y gracias, concluye, "a mi equipo, que curra a muerte".

El autor de grandes éxitos como "Todo contigo", "Olvidé olvidarte" o "Juramento eterno de sal" tiene claro que "aunque sea yo el que está delante del micro, este sueño también es suyo". De su equipo. "Sin mi equipo no sería posible nada, os quiero que orgulloso estoy de vosotrxs joder", remata.