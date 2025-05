Ana Obregón honra a su hijo Aless Lequio en el aniversario de su muerte con una emotiva carta: “Tu hija tiene todo el amor que me hubiera gustado darte”

En el quinto aniversario de la pérdida de su hijo, la actriz ha compartido unas palabras desgarradoras en las que también menciona a la pequeña Anita, la hija que nació cumpliendo el último deseo de Aless.

Hay fechas que nunca se olvidan. Para Ana Obregón, el 13 de mayo es sinónimo de dolor, ausencia y memoria. Hace cinco años, su único hijo, Aless Lequio, fallecía a los 27 años tras una larga y dura batalla contra el cáncer. Desde entonces, cada aniversario se convierte en una herida abierta y, a la vez, en una oportunidad para rendirle homenaje. Este 2025, la actriz y presentadora ha querido recordar a su “amor de su vida” con una carta pública que ha conmovido a miles.

“Hoy hace cinco años que mi corazón dejó de latir con el tuyo”

Ana ha compartido en Instagram una emotiva carta acompañada de imágenes de Aless, visiblemente emocionada y más sincera que nunca. “¿Sabes que el primer día de tu vida fue el primero de la mía? ¿Y que el último día de tu vida fue también el último de la mía?”, escribe, dejando claro que desde aquel 13 de mayo de 2020, nada ha vuelto a ser igual.

En el texto, también ha querido mandar un mensaje a su hijo en relación con todas las críticas que ha recibido desde que se convirtiera en madre-abuela por gestación subrogada: “No sufras cuando critican a tu mamá por haber cumplido tu último deseo de traer a tu hija al mundo. A mí no me duele porque tú me enseñaste el coraje y la valentía con tu ejemplo en esa lucha cruel contra el maldito cáncer”.

Anita, su hija-nieta, el motor que la mantiene viva

Uno de los fragmentos más delicados de la carta está dedicado a Anita, la niña nacida en marzo de 2023 y que se ha convertido en el gran pilar de Ana Obregón. “Ojalá sientas la paz de saber que tu hija tiene todo el amor que me hubiera gustado darte”, confiesa. La presentadora explica que la niña, a quien cría en solitario, le ha devuelto parte de la vida que perdió con Aless: “Tu hija, con su sonrisa, ternura y travesuras, es idéntica a ti y me ha devuelto de alguna manera la vida”.

Un duelo que continúa… pero ahora acompañado

Desde que perdió a su hijo, Ana ha sido clara sobre el dolor que la acompaña a diario. Sin embargo, la llegada de Anita ha supuesto un cambio profundo: “Soy su abuela, su madre en funciones. Algún día le explicaré todo. Ahora no puedo. Me llama mami. Esto será difícil, pero ella lo entenderá”, comentaba recientemente en una entrevista.

Ana ha vuelto a ilusionarse con la maternidad, y lo demuestra a diario compartiendo momentos entrañables junto a Anita en sus redes sociales. “Es clavada a su papá en todo. Desde que tenía meses dice ‘papá’”, revelaba orgullosa.

Cumpliendo los sueños de Aless

Ana ha hecho de su misión vital honrar el legado de su hijo. Primero, con la creación de la Fundación Aless Lequio, dedicada a financiar investigaciones oncológicas. Luego, con la publicación del libro ‘El chico de las musarañas’, donde compartió el viaje emocional y físico que vivieron madre e hijo durante su batalla contra el cáncer.

En un año marcado también por la pérdida de sus padres, Ana ha demostrado una fortaleza admirable. “Yo venía de tres años de vivir en el infierno… No lo sabía nadie”, confesaba en una reciente entrevista.

Una madre rota, una abuela entregada, una mujer valiente

Cinco años después de la pérdida más dura que puede vivir una madre, Ana Obregón continúa su vida con una mezcla de dolor y esperanza. Su carta a Aless no solo ha emocionado a sus seguidores, sino que ha reafirmado su compromiso con mantener viva la memoria de su hijo, mientras cría con todo su amor a Anita, la niña que llegó al mundo para dar luz en medio de tanta oscuridad.

“Esta noche, como cada noche, nos fundiremos en un abrazo eterno cuando Anita y el mundo duerman. Siempre juntos. Tu mamá y tu hija Anita”.