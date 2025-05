El entorno de Gabriela Guillén destapa un inesperado dato sobre la paternidad de Bertín Osborne: "Tiene más hijos"

El teatro Fernán Gómez de Madrid se ha vestido de fiesta para acoger la tercera edición de la gala de los Premios Talías de las Artes Escénicas, y como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que compagina su faceta de colaboradora televisiva con la de actriz teatral, Raquel Arias ha sido uno de los rostros conocidos que ha paseado por la alfombra roja, por la que también han desfilado rostros de la talla de Antonio Banderas, Cayetana Guillén Cuervo, Toni Acosta, José Sacristán o Aitana Sánchez-Gijón.

Íntima amiga de Gabriela Guillén -de hecho estaba con ella cuando la esteticien aseguró que con su hijo Bertín Osborne es un cero como padre tras revelar en '¡De Viernes!' que solo ha visto al pequeño en una ocasión- la exconcursante de 'Supervivientes 2023- se ha mostrado implacable con el cantante.

"De padre no ha hecho nada, o sea, ha ido un día dos horas, una tarde dos horas, a ver a su hijo después de un año y cinco meses, ¿qué padre es ese? Lo que pasa es que le corresponde como padre, pero le corresponde como padre un día y otro día, y al día siguiente, y cubrir los gastos que tiene un hijo porque no cubre nada, cero" ha sentenciado.

"La guardería, la comida, porque el niño tiene que alimentarse, todo, la ropa, que encima cuando son bebés cambian cada mes la ropa... Entonces si quieres ejercer como padre, haz, y además que Bertín es padre, ¿sabes? O sea, que tiene más hijos" ha añadido demoledora, asegurando que "lleva un año y cinco meses sin pagar la manutención, desde que nació su hijo".

Como desvela, Gabriela "está haciendo un tetris en su vida a nivel económico para poder que su hijo no le falte de nada, que la guardería la tiene que tener porque ya tiene que irse a trabajar, porque ya está los fines de semana trabajando también para tener el máximo de ingresos por y para su hijo".

Reconciliación

De ahí que Raquel, conociendo a la paraguaya como la conoce, tenga claro que no hay posibilidades de reconciliación como se ha dicho en los últimos días a raíz de los mensajes cariñosos que Bertín ha mandado a Gaby llamándola "gorda" o "cariño": "Por favor, que la gente se informe. Es imposible decir una reconciliación en estos momentos y encima cuando ya no tienen ni la manutención. Entonces, el único acercamiento que han tenido ha sido vía WhatsApp o vía e-mail de fotos con su hijo, de que, bueno, pues al final él sí ha tenido gestos cariñosos hacia ella".

"Yo le digo, ten cuidado, que los gestos cariñosos es para luego querer quedar bien, pero que la manutención se va retrasando y van pasando los meses. Entonces, ella al final en ese caso yo creo que es un poco más débil y se deja llevar por Bertín, que todo el mundo sabemos que es muy caballeroso" apunta rotunda.

Si embargo, como confiesa, a Gabriela le "encantaría" rehacer su vida sentimental y conocer a algún chico, "pero no ha cuajado". "De hecho, con el niño la pobre está que me dice que no puedo ni irme a tomarme algo con un chico. No tiene tiempo, la pobre" reconoce.

Además, Raquel se ha pronunciado sobre la polémica que ha surgido con la obra de teatro que protagoniza Terelu Campos, 'Santa Lola', por incluir comentarios tildados de 'machistas' y referencias a Franco: "Hay una línea como muy delgada ahora en la sociedad que te etiquetan a lo mejor de machismo por decir ciertas cosas o porque se digan ciertas palabras, que en nuestro caso nosotros decimos eso, porque no se puede decir sexo. Hay una línea muy delgada, entonces al final yo creo que el que escribe la obra de teatro tiene derecho a que se diga tal y como es, tú al final estás contratada para, eres la actriz, y tienes que decir el texto tal y como es, y si no estás de acuerdo con ello, pues sería hablar con el autor de la obra, decir, oye, mira, esta frase no la veo adecuada, no me gustaría decirlo, entonces yo la veo simplemente como una persona que está trabajando como actriz y que tiene que decir eso".