Escassi sorprende tras mostrarse arrepentido por una de sus relaciones amorosas: "Fue muy desagradable"

Si alguien nombra a Álvaro Muñoz Escassi, la palabra mujeriego parece acompañarlo en todo momento, a pesar de que ahora parece estar mucho más calmado junto a Sheila Casas. El jinete, que actualmente está en Supervivientes, sorprendió a todos tras mostrarse arrepentido por una de sus relaciones amorosas: "Fue muy desagradable".

El jinete se sinceró en Honduras junto a Carmen Alcayde, asegurando que estaba muy arrepentido por todo lo que ocurrió con Lara Dibildos, con la que tiene un hijo. Y es que durante los años de relación fueron habituales las denuncias de que el jinete estaba con otras mujeres, hasta que finalmente Lara le dejó.

"Lo pasé mal, muy mal, y me sentí como una mierda. Metí la pata con Lara. Lo recuerdo como: 'Dios mío, no quiero salir de casa, me quiero morir. Cómo he sido tan tonto de hacer eso'. Ahí me sentí muy mal, me sentí como el culo. Fue muy desagradable. No se lo merecía, fue una cagada", le contó a Alcayde.

Supervivientes es un reality show muy destacado y popular en la televisión española, emitido por Telecinco. Desde su debut en el año 2000, se ha mantenido como uno de los programas más vistos a nivel nacional.

El concepto del programa es sencillo pero eficaz: un grupo de participantes es llevado a una isla desierta, donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos. En este entorno, los concursantes enfrentan retos para obtener alimentos, agua y otros recursos necesarios. Asimismo, la convivencia sin comodidades provoca tensiones y conflictos entre ellos.

El éxito de Supervivientes se debe a su capacidad para mezclar drama, aventura y supervivencia en un formato que atrae a los espectadores. El desafío de vivir en un ambiente hostil incrementa la tensión y el suspenso del programa.

Otro aspecto que ha favorecido su popularidad es la diversidad de sus participantes. A lo largo de las distintas ediciones, el programa ha contado con figuras de la televisión, la música y la cultura, despertando así mayor interés entre el público. Los concursantes se seleccionan por su carisma y habilidad para generar drama, garantizando así un espectáculo cautivador.

Redes sociales

Además, Supervivientes ha tenido un gran impacto en las redes sociales. Durante la emisión, los fans participan activamente compartiendo sus reacciones y opiniones en tiempo real, lo que intensifica la interacción y la emoción del show.