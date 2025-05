Una famosa exrepresentante de Eurovisión saca a la luz la cara oculta del certamen: "Me obligaron a hacer cosas que no quería"

Con Eurovisión a la vuelta de la esquina, Chanel, quien representara a España en el conocido certamen musical en 2022, visitaba La Revuelta para contar cómo había cambiado su vida tras participar en el concurso. Lo que nadie imaginaba es que la joven fuera a desvelar la cara oculta de la industria de la música y cómo esto le acabó pasando factura. "Al acabar Eurovisión bien, pero a finales de 2022 mucho estrés. 2023 'regulero', pasaron muchísimas cosas, la industria me obligaba a hacer cosas que yo no quería", explicó Chanel sobre esta etapa de su trayectoria profesional.

"Me llevaban por un camino que no estaba disfrutando, le cogí mucho miedo al estudio y a componer. Me daba ansiedad, lloraba porque no quería ir, tenía que hacer algo que la gente esperaba de mí, pero no sabía ni lo que era. Fue una época bastante mala", contó.

Lo que todos sabemos que ocurre en la industria, pero siempre viene bien que lo confirme una artista.



❌ “Me obligaban a hacer cosas que no quería hacer. Me llevaban por un camino que no me estaba gustando. Lloraba porque no quería ir al estudio" #LaRevuelta @chanelterrero pic.twitter.com/4emU4r6G2j — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 12, 2025

Certamen

El Festival de la Canción de Eurovisión 2025 será la 69.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión. Organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la emisora anfitriona, la Sociedad Suiza de Radiodifusión (SRG SSR), el concurso se celebrará en Basilea, Suiza, tras la victoria del país en la edición de 2024 con la canción "The Code" de Nemo, que recibió un total de 591 puntos. Esta será la tercera vez que Suiza sea la sede del concurso, tras la edición inaugural de 1956 y la de 1989, celebradas en Lugano y Lausana, respectivamente.