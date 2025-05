Fernando Alonso revela este inesperado secreto sobre su debut como piloto de Fórmula 1 y el importante papel que jugó su madre: "A la primera persona que se lo dije..."

Con motivo del 75 aniversario de la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, la F1 ha publicado una serie de entrevistas a varios pilotos para que cuenten cómo fueron sus inicios.

Fernando Alonso ha sido uno de esos protagonistas aunque si algo llama la atención es que el asturiano no recuerda cuándo supo que debutaría en la máxima categoría. "No lo recuerdo bien. Honestamente, no era tan claro como ahora. Debuté con Minardi, pero el equipo no estaba seguro al 100% de poder llegar a la primera carrera en Australia.

Sin embargo, sí recuerda perfectamente quién fue la primera persona a la que se lo contó. "A la primera persona que se lo dije fue a mi madre, porque teníamos que ir juntos a comprar una maleta".

Trayectoria

Fernando Alonso Díaz (Oviedo, 29 de julio de 1981) es un piloto de automovilismo español, galardonado como Premio Príncipe de Asturias en 2005. Ha ganado dos veces el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2005 y 2006 con el equipo Renault, resultó subcampeón en 2010, 2012 y 2013 con la escudería Ferrari, y obtuvo un tercer puesto en 2007 con McLaren. Fue campeón del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2019, las 24 Horas de Le Mans en 2018 y 2019, las 24 Horas de Daytona de 2019 y el Campeonato Mundial de Karting en 1996. En 2017, fue incluido en el Salón de la Fama de la FIA. En 2019 volvió a entrar como campeón del WEC, convirtiéndose en el primer piloto de la historia en estar dos veces en el Salón de la Fama por pertenecer a la lista de campeones de dos categorías mundiales de la FIA diferentes.

En su carrera ha competido para los equipos Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin en Fórmula 1, siendo la escudería francesa con la que lograría tanto el Campeonato de Pilotos como el Campeonato de Constructores junto a Giancarlo Fisichella durante dos temporadas seguidas, donde estableció numerosos récords en su momento, terminó tercero en 2007 empatado a puntos con su compañero de equipo Lewis Hamilton y a sólo un punto de Kimi Räikkönen en un año lleno de controversias, y tras una vuelta de transición a Renault, fueron los de Maranello su equipo desde 2010 hasta 2014, donde logró sus tres subcampeonatos y un Grand Chelem. Se marchó de Ferrari y en 2015 volvió a McLaren-Honda hasta la retirada de 2018. Tras dos años fuera de la categoría, en 2021 volvió con la escudería Alpine, parte de la familia Renault, con la que ganó sus dos campeonatos. Desde 2023 forma parte del equipo Aston Martin sustituyendo a Sebastian Vettel, donde resultó cuarto con ocho podios y una vuelta rápida.