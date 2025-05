Frank Cuesta confiesa su gran fraude: "No tengo cáncer, no soy herpetólogo ni veterinario y nunca he rescatado animales; todo ha sido parte de un show"

Tras semanas de rumores y cruces de acusaciones, Frank Cuesta ha acabado confesando que su idílica historia como amante d elos animales ha sido durante años, un fraude que se le ha ido de las manos.

"No soy herpetólogo ni veterinario y nunca he rescatado animales; todo ha sido parte de un show", empezaba relatando el catalán, quien no ha tenido otra opción que dar la cara después de que se filtrasen una serie de polémicos audios en los que hablaba abiertamente de envenenar a los gatos que se colaban en su "santuario" o de adquirir suricatas porque "a la gente les encantan".

Se pone fin así a años de engaños por parte del youtuber quien saltaba a la pequeña pantalla de la mano de Cuatro, donde se emitía el programa Frank de la jungla y con el que consiguió desde un premio Ondas a la fama a nivel nacional.

Pero no solo parece haber sido un fraude su relación con los animales, sus supuestos problemas de salud también están en entredicho. "Nunca he tenido cáncer, tengo una mielodisplasia de la que me estoy tratando", añadía el ahora más que cuestionado exherpetólogo.

Otra de las partes polémicas del comunicado se centran en la muerte de algunos de sus animales. "Los animales que han muerto en el santuario, la mayoría han sido por mi propia negligencia, pero la situación ha ido mejorando desde hace un tiempo e intento aprender más y mejorarlo cada día". Tras esta polémica confesión que ya ha empezado a traer cola se espera que las reacciones no se hagan esperar.

Biografía

Francisco Javier Cuesta Ramos comenzó a centrar su vida hacia el tenis profesional desde su niñez. Sin embargo, su trayectoria se desvió tras un accidente de moto. Esto le llevó a abandonar la carrera como jugador de tenis y se convirtió en entrenador. Para ello ingresó en la academia de tenis Nick Bollettieri, en Florida, Estados Unidos. Tras su graduación, viajó a Tailandia para montar su propia academia, Frank Cuesta Tennis Academy. En los primeros años en Tailandia Frank Cuesta se dedicó exclusivamente al tenis, pero también empezó a interesarse por la fauna del país.

Años más tarde, y debido a su interés en la exótica fauna de Tailandia, y la herpetología, fundó una asociación llamada Ayuda a los Reptiles, en Tailandia. Fue entonces cuando, en 2010, los encargados de Callejeros Viajeros se toparon con él cuando rodaban una entrega del programa en Tailandia y Frank Cuesta solucionó un altercado que los miembros del equipo tuvieron con una serpiente. Su conocimiento en la materia llegó a oídos de los directivos de la cadena, que le ofrecieron presentar su propio programa, Frank de la Jungla. En un principio, a Cuesta no le gustó la idea de salir en televisión, pero su esposa le convenció con el argumento de que así podía conseguir dinero para su nueva fundación de Ayuda a los Animales.

El 8 de noviembre de 2011, su formato televisivo obtuvo el Premio Ondas a la Innovación y el 1 de diciembre del mismo año, Frank Cuesta recogió el premio junto a su equipo de programa. El 25 de diciembre de 2011 se estrenó el nuevo programa de Frank Cuesta y su equipo llamado La Selva en Casa, esta vez ambientado en España.