Los hermanos de Cayetana Guillén Cuervo defienden a la actriz tras su polémica con Amaia Montero: "No toda la vida es Instagram"

Las polémicas declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo sobre el regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh encendieron una mecha que parece difícil de apagar. Pero tras la reaparición de la actriz en la tercera edición de los Premios Talía, sus hermanos quisieron defenderla: "No toda la vida es Instagram".

La más cauta fue la propia Cayetana, quien aseguró que no iba a hablar sobre lo ocurrido, pero no sus hermanos, tal y como publica Informalia. Fernando Guilén Cuervo aseguró que su hermana "es una chica maravillosa, libre, luchadora. Y, si no me equivoco, Amaia es la madrina de mi sobrino Leíto. La amistad que une a Cayetana y Amaia viene de décadas. Entonces, lógicamente, obviamente, Cayetana lo hizo para apoyar a su amiga, indudablemente, indudablemente. Dijera lo que dijera, porque no lo he visto, todos podemos meter la pata, incluso desde la buena intención". Asimismo, afirmó que "no creo que se deteriore la relación de Amaia y Cayetana. Creo que a veces el ruido ajeno que hay alrededor hace más daño que el hecho en sí".

Unfollow

Fernando también le restó hierro al unfollow que Amaia le había hecho a Cayetana en Instagram "no toda la vida es Instagram. Yo, por ejemplo, que no uso nada las redes, estoy totalmente ajeno a ello. Todo se arregla menos la muerte y las enfermedades graves, pero no hablemos de ello". Natalia Guillén Cuervo, por su parte, destacó que "son amigas y supongo que se resolverá. Desde luego, desde la inocencia, porque Cayetana lo dijo con toda la mejor intención. Eso me consta, me consta. Me consta que fue con la mejor intención, desde el cariño que le tiene y ya está. Ya no puedo entrar en más. Porque no lo conozco, de verdad. Gracias".