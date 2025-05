Isa Pantoja se prepara para su posado más polémico y la reacción de su madre, Isabel Pantoja no se hace esperar: desnuda y por exigencias de La familia de la tele

Isa Pantoja está contando los días para dar a luz a su segundo hijo y en el nuevo programa en el que colabora, La familia de la tele, no han desaprovechado la ocasión de lanzarle un interesante reto: que pose desnuda y embarazadísima, al más puro estilo Demi Moore.

La influencer aceptaba la propuesta del programa de TVE y se aventuraba acontar cómo reaccionaría su madre o su pareja Asraf Beno ante estas esperadas imégenes. "Él me respeta y me dirá que si yo me siento bien haciéndola, que genial", decía la joven de su marido.

Por el contrario, Isabel Pantoja sería algo más cauta, según la influencer. "Mi madre me diría que sí para el recuerdo, pero que no para enseñarlo".

Polémica familiar

Contando las semanas para convertirse en madre de su segundo hijo -el primero junto a Asraf Beno- Isa Pantoja ha concedido una exclusiva a la revista 'Lecturas' en la que, además de enseñar la habitación del bebé, un niño para el que todavía no han elegido el nombre, se sincera sobre la nula relación que tiene tanto con su madre Isabel Pantoja, como con su hermano Kiko Rivera.

A corazón abierto, la colaboradora confiesa que le duele mucho que su progenitora no vaya a estar en el parto, pero asegura que es algo que tiene asumido después de que la tonadillera no se preocupase por ella cuando fue operada de urgencia de apendicitis en octubre de 2024, poco antes de quedarse embarazada.

El pasado enero, durante el ingreso hospitalario de la hija de Anabel Pantoja, Alma, en Gran Canaria, Isa se reencontró casualmente con su hermano y, como ha reconocido, el emotivo abrazo que se dieron hizo que se diese cuenta de que le sigue queriendo, que le echa de menos, y que le duele mucho que su relación esté completamente rota.

Una confesión a la que Kiko ha reaccionado con total indiferencia. Volcado en su cambio de vida -tanto a nivel alimentación como deporte- para formar parte de la selección española de fútbol de creadores de contenido, como él mismo ha compartido ilusionado con sus seguidores en redes sociales, el hijo de Isabel Pantoja ha ignorado las preguntas de la prensa sobre las declaraciones de Isa, dejando en el aire si le ha removido algo en su interior el hecho de que su hermana haya verbalizado que le sigue queriendo a pesar de todo lo que ha pasado entre ambos.