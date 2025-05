Marta López a punto de llegar a las manos con su decorador en el plató de Tardear: "Ni me toques; siéntate y coge distancia"

Marta López ha vuelto al plató de Tardear y ha acabado protagonizando una tensa polémica con su decorador, quien lleva semanas reclamándole el pago de una deuda de 700 euros que habría contraído la colaboradora por sus servicios.

Sin embargo, de las palabras han pasado a casi llegar a las manos, haciendo que Verónica Dulanto y Frank Blanco, presentadores del programa, tuvieran que intervenir para rebajar la tensión. Aunque sin duda, la tragedia se mascó sobre todo en la pausa publicitaria. "¡Ni me toques! Siéntate allí y coge distancia", le trasladaba López. El otro, mientras, le aseguraba que tenía "más educación" que ella. Decía la colaboradora.

Problema a la vista

Y ahora ha revelado más detalles del gran día en exclusiva ante las cámaras de Europa Press. "Estoy como loca, o sea, estoy trastornada. No tengo tiempo para nada, de verdad. Entre tres niños, la tele y todo lo demás... me va a pillar el toro. No duermo por las noches, te lo juro, pero bueno, al final siempre voy agobiada a los sitios, pero llego a todo" ha contado, sin ocultar que a pesar del estrés está encantada con los preparativos de su boda.

"El novio lo tengo que es lo más importante" ha añadido con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no solo eso, ya que como ha revelado en primicia, también tengo "los vestidos". Sí, en plural, porque Marta lucirá dos trajes de novia, sobre los que lógicamente no ha adelantado nada porque quiere que sean su secreto mejor guardado.

"También los trajes de mis hijos y los invitados. Va a ser un fiestón. Cuatrocientas personas, un fiestón" ha asegurado. Y la fecha, que hasta ahora no había contado, es "a finales de junio, dentro de muy poquito". "Ha surgido todo y estoy muy feliz, muy enamorada y muy contenta. Pensabais que no me casabais y al final me habéis colocado, ¿eh?" ha bromeado.