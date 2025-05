Roberto Leal, en urgencias: "Gracias por vuestros mensajes"

Roberto Leal, el famoso presentador de Pasapalabra, ha preocupado a sus más de medio millón de seguidores al subir una historia en Instagram anunciando que estaba en Urgencias. Justo este martes el periodista sevillano celebra sus 5 años al frente de uno de los concursos con más éxito de la televisión en España. Ante las cámaras de Antena 3, Leal ha confesado sentir una "felicidad total" por este cumpleaños laboral: "Estoy supercontento y afortunado".

Más aún cuando la audiencia de Pasapalabra sigue subiendo. El concurso ha cosechado un nuevo récord de temporada, al alcanzar su mejor cuota desde mayo de 2024, justo cuando Óscar Díaz ganó el bote de 1,8 millones de euros. Eso ocurrió exactamente el 15 de mayo de 2024, tras contestar el madrileño las 25 letras del Rosco y eliminar a Moisés Laguardia en su enfrentamiento número 154. Precisamente Díaz reapareció este lunes en televisión, en el programa Espejo Público de Susanna Griso, para contar cómo era su vida ahora siendo millonario.

"Ha pasado el tiempo rapidísimo", afirma Roberto Leal haciendo balance. El sevillano recuerda los inicios, con su debut en un especial en prime time un 13 de mayo de 2020. Cinco días después comenzó la emisión diaria cada tarde con "el plató vacío, mascarillas, muñecos de cartón...". "Una pandemia, un confinamiento, no es que no hayan podido con el programa, es que fue el inicio de esta vuelta", destaca.

Roberto Leal asegura que se siente "muy cómodo" en Pasapalabra. "Comencé con muchísimo respeto, tenía que hacerme con la mecánica, me parecía todo un mundo", confiesa. Pero ahora se siente como en su "casa". "Es un programa en el que se aprende cada día y una suerte para cualquier presentador", remata.

Roberto Leal con su perra en urgencias / @robertolealg

Pero ese alegre aniversario se ha visto empañado en las últimas horas por su paso por Urgencias... Eso sí, "perrunas". El presentador ha tenido que llevar de urgencia a su perra al veterinario. "A saber qué se ha comido esta granuja", ha compartido en sus redes sociales junto a una foto con su mascota, un perro salchicha de nombre "Rita". Por suerte, todo se quedó en un susto. "Todo bien con 'Rita'. Ya estamos en casa. Ha debido comer algo que le ha sentado mal, pero todo en orden. Gracias por vuestros mensajes", ha comentado horas después.

Roberto Leal no solo está en su mejor momento profesional, sino también en lo personal. Luce una espectacular tableta de abdominales a sus 45 años. Leal está en su mejor forma física, como así lo ha demostrado en la última portada de la revista "Men's Health". El periodista de Alcalá de Guadaría ya había salido en la primera página de esta publicación hace 7 años. Entonces, tenía menos canas en el pelo y la barba, pero los mismos abdominales perfectos de ahora. ¿Su secreto? La ley del 80/20.

El presentador de Pasapalabra lo explica en la entrevista concedida a "Men's Health": "Mi ley del 80/20, de si son siete días a la semana, cinco como bien, me cuido y algún día el fin de semana, me puedo pasar conscientemente. Ya está, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para cuidarse". Roberto Leal también practica crossfit y para esta portada confiesa que ha tenido que darle más duro en el gimnasio y controlando más la comida. "Llevo un par de meses bastante de pesar la comida, bastante pesado, quitándome de planes...", admite.

Leal debutó en la televisión hace 20 años. En concreto, en el programa España Directo, de La 1 de RTVE, desde Matalascañas (Huelva). Su imagen entonces no tenía nada que ver con la actual. "Todavía la gente se acuerda cuando yo tenía gafas y brackets y eso me hace muchísima gracia, porque yo para mí soy la misma persona. Cuando me veo en foto, mis hijos no me reconocen pero yo sí. Yo era feliz aquí con mis gafas, mis brackets, pesando 15 kilos más", asegura a "Men's Health".