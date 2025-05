Sebastián Yatra confiesa en ‘El Hormiguero’ su pasado en prisión: “Estuve entre rejas”

Sebastián Yatra sorprendió a todos en El Hormiguero con una confesión inesperada: el cantante colombiano pasó por la cárcel en Estados Unidos cuando apenas tenía 18 años. En plena promoción y con su nombre de nuevo en el foco mediático por las indirectas de Aitana en su nueva canción, el artista abrió su corazón y compartió una anécdota que pocos conocían.

“Salté por un balcón… y acabé en la cárcel”

Con su habitual naturalidad y desparpajo, Yatra explicó a Pablo Motos cómo acabó entre rejas: “A mí una vez me metieron a la cárcel por saltar de un balcón. Estaba saltando balcones… y me agarraron”, confesó. El hecho ocurrió en Florida, cuando el artista aún no era famoso y vivía una vida más parecida a la de cualquier adolescente travieso. El castigo no fue menor: 27 horas detenido.

El cantante no escondió que fue una vivencia difícil: “Estuvo complicado. La pasé mal y celebré mucho cuando salí. Me hizo valorar mucho la libertad”, aseguró con seriedad, dejando claro que fue un punto de inflexión en su vida.

Uniforme, celda compartida y nuevos “amigos”

Tal como en las películas, Yatra tuvo que ponerse el uniforme naranja de preso y fue asignado a una celda individual… o eso pensaba.

“Entré muerto del susto, había un mancito acostado en la cama de arriba”, relató divertido. Intentó no hacer ruido, pero su compañero pronto rompió el silencio con una inquietante pregunta: “¿Por qué te metieron a ti?”.

Tras compartir sus respectivas historias, ambos acabaron entablando conversación y hasta forjaron una breve amistad tras las rejas. Una muestra más del carácter cercano y afable del colombiano, incluso en circunstancias tan extremas.

Una experiencia que le cambió

Yatra no quiso dramatizar, pero sí reconoció que la experiencia marcó un antes y un después: “Fue una experiencia interesante de vida. Me hizo valorar muchas cosas”, comentó. Y aunque lo contó con humor, no dejó de remarcar lo duro que fue verse en una situación así tan joven.