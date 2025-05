Alejandra Rubio toma medidas después de salir a la luz sus audios más polémicos: "Pensaba que era de mi confianza"

Tranquila y con ganas de hablar, zanjar la polémica y dejar claro que ella no piensa iniciar ninguna guerra mediática contra Carmen Borrego. Así ha reaparecido Alejandra Rubio este miércoles en el plató de 'Vamos a ver' horas después de la filtración de unos audios privados de enero de 2024 en los que criticaba a su tía por dar una exclusiva en la casa que Terelu Campos y ella heredaron de María Teresa Campos tras su fallecimiento en septiembre de 2023, tachándola de "subnormal" y confesando que le parecía "una barbaridad" que posase sentada en la que había sido la cama de su abuela.

"Es un audio que mando en privado, y ya he tomado medidas. Ya he hablado con mi abogado porque llega un punto... no lo he hecho nunca, pero llega un punto que hay que hacerlo y ya está" ha comenzado, explicando que "esto pasa hace un año y medio, es una conversación privada que tengo con alguien que pensaba que era de mi confianza, y tampoco me parece para tanto si soy sincera".

"Siento mucho haber dicho esa palabra fea ('subnormal')" ha admitido, revelando que "le he pedido disculpas a Carmen, pero es lo que pienso y lo saben en mi familia". "El fallecimiento de mi abuela era muy reciente, para mí no era el momento de hacer esa exclusiva, pero son sus hijas, es su herencia y yo ni pincho ni corto. Simplemente di mi opinión en privado, pero ya sabemos que hay gente de todo tipo" ha añadido, afirmando que aunque ha pedido disculpas a su tía, "no se va a escandalizar nadie de mi familia por ese audio porque saben como hablo cuando me enfado, podría haber sido peor porque yo hablo así cuando estoy enfadada, tampoco es para tanto".

Como ha relatado, Carmen respondió a su perdón diciéndole "que no tenía ningún problema". "Yo no tengo nada que esconder, y cuando algo no me hace gracia lo digo. Cuando estás en un entorno de confianza yo hablo así, no son las mejores formas pero ya esta. Tampoco puedo decir nada más" ha añadido.

Justificando sus duras palabras hacia su tía, Alejandra ha confesado que aunque "no me pareció el momento porque había pasado muy poco tiempo de la muerte de mi abuela, en ese momento me dolía mucho y ya está. Pero es su herencia, es su casa, no es mi casa, no tengo nada que decir al respecto, puedo dar mi opinión pero tampoco puedo imponer que no se haga algo".

"Nadie me conoce más que mi madre. No está preocupada por la relación con mi tia porque no voy a tener ninguna guerra, esto es de hace un año y medio, no quiero problemas. Si ella se lo ha tomado mal lo siento muchiismo, si le hubiera pasado a ella lo entendería porque sé que a veces se efada conmigo y lo comenta con sus amigos. Si dice esta niña es tonta ¿qué hacemos? Pues ya está" ha expresado, evitando dar detalles de la conversación que mantuvo con su madre tras la salida a la luz de sus audios.

Alejandra da la cara

Ha sido entonces cuando su compañero Antonio Rossi ha desvelado que a Carmen le ha sentado mal porque considera que si su sobrina dice "subnormal" es porque realmente lo piensa. Le ha molestado mucho el tono, y habría transmitido a su entorno que le habría gustado más que una llamada que un mensaje porque Alejandra no la ha llamado tras la polémica.

Algo a lo que la hija de Terelu ha reaccionado tajante: "Si quieren un cisma que conmigo no cuenten, si es lo que se pretende después de este audio que no cuenten conmigo porque no voy a entrar en ninguna guerra. Me va a parecer fenomenal lo que diga, por mí no va a haber ningún problema. "No voy a hacer que mi madre se vaya preocupada a Supervivientes por esto, la conozco. Y por mí esto está más que zanjado, lo siento en el alma, si quieren darle más bola de la que tiene no" ha zanjado. "Cuando una persona está molesta se le puede ir la lengua, puedes decir cosas que no están bien en un determinado momento, a mí me da igual, de verdad" ha insistido.

¿Quién ha filtrado esos audios? Alejandra ha desvelado que "es una persona que no es conocida y que no tiene nada que ver con este mundo. Necesita dinero o yo que sé, hay gente para todo. Es de hace un año y medio, me da hasta miedito que hay gente que está un poco traumadita conmigo y por eso voy a tomar acciones legales. Él sabe ya, le ha llegado el burofax y se acabó. No se van a enseñar mas coss mías privadas y punto pelota" ha advertido.

Y ha dejado claro que, a pesar de dirigirse a su tía en esos términos "no quiere decir que no la respete o que la considere una Campos de segunda. Yo me tengo en alta estima y no me voy a comparar con nadie. Somos personas distintas, no vamos en pack, cada una somos una persona con una personalidad, unas vivencias y unas circunstancias distintas".

"No ha he llamado, pero le puse unos mensajes. Mi madre sí habló con ella por teléfono, yo ayer no estaba para llamarla sinceramente, fue una tarde un poco caos. Pero si tengo que llamarla la llamaré, pero tampoco me parece una falta de respeto. Yo le escribí, le explico lo que hay y no hay más de donde sacar" ha defendido ante las críticas de sus compañeros por no haber llamado a Carmen para pedirle perdón tras lo sucedido.

Una polémica en la que cuenta con el apoyo de su madre, que como ha revelado lo ve "como una chorrada porque me conoce perfectamente y sabe que podía haber soltado algo peor porque cuando algo me molesta no soy políticamente correcta".