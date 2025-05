Belén Esteban se confiesa en La familia de la tele sobre su importante crisis y rompe a llorar: "Ha pasado algo muy doloroso, mi marido me..."

Belén Esteban parece haber llegado a su límite. Tras el flamante y accidentado estreno de La familia de la tele, la colaboradora se ha plantado en pleno plató y ha amenazado con dejar el programa presentado por María Patiño.

La de Paracuellos advertía, "estoy amargada aquí", para acto seguido recibir una inesperada llamada de uno de sus compañeros de su etapa en Sálvame, Kiko Hernández, quien la animaba a seguir y a dar lo mejor de sí misma, algo que hacía que la colaboradora se derrumbase en directo. "Quiero ser la de antes y aquí no me encuentro", confesaba la televisiva a lágrima viva.

Además, la colaboradora iba más allá y contaba las impresiones que su propia familia le ha transmitido. "Ha pasado algo muy doloroso. En este programa no me reconoce nadie. Me lo dice mucha gente, mi marido me lo dice", ha añadido.

Salto a la fama

Su salto a la fama se produjo cuando se dio a conocer públicamente su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en televisión. Desde ese momento, Belén Esteban se convirtió en unos de los personajes más populares de la prensa del corazón española.

Comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. En el 2002 comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009. Son conocidas sus apariciones y colaboraciones en programas como ¿Dónde estás, corazón?, el late show Crónicas marcianas, Salsa Rosa, La Noria o el debate de la versión española de Gran Hermano, entre otros. En el año 2009, dejó El programa de Ana Rosa para trabajar en Sálvame, convirtiéndose en uno de los iconos y reclamos del programa.

El 5 de abril de 2013, anunció en el programa Sálvame Deluxe durante una entrevista que abandonaba temporalmente la televisión debido al robo de su casa mientras estaba de vacaciones en Benidorm, abandonando así dicho programa y también Sálvame. A finales de septiembre del mismo año, se anunció que la colaboradora volvería a ambos programas el 18 de octubre de 2013 tras su abandono voluntario.