El drama de Marta Peñate un día después de su feliz anuncio: “Ayer fue el mejor día de mi vida y hoy creo que casi el peor”

Marta Peñate no puede ocultar su emoción desde que anunció, hace apenas unos días, que por fin está embarazada de su primer hijo junto a Tony Spina. Sin embargo, la felicidad ha estado empañada por un tremendo susto en plena calle que ha querido relatar ella misma a través de sus redes sociales. Y es que, tal y como ha contado, ha estado a punto de ser atropellada por intentar salvar a su perrita Pupi.

“Ayer fue el mejor día de mi vida y hoy creo que casi el peor”, ha comenzado diciendo en su Instagram, visiblemente afectada. Según ha narrado, su mascota salió corriendo hacia la carretera y, al ver que un coche se acercaba, no dudó en lanzarse detrás para evitar una tragedia. “Casi le atropella un coche. Me tiré corriendo para que no le pasara nada. El coche casi me atropella a mí”, ha confesado.

La influencer, que está atravesando un embarazo de alto riesgo tras múltiples intentos fallidos, se mostró especialmente preocupada: “Estoy un poco asustada porque este embarazo es diferente. Me he llevado un disgusto tremendo”. Por precaución, ha contado que volverá a realizarse una analítica en los próximos días para asegurarse de que todo marcha bien.

“Sé que quizás ha sido muy pronto para contarlo”

Pese a todo, Marta Peñate sigue recibiendo una avalancha de cariño desde que compartió con el mundo su ansiada noticia. “Muchísimas gracias a todos por los mensajes. No tengo palabras para agradecer el apoyo”, ha dicho, aunque también ha confesado sus miedos. “Tengo miedo de que algo salga mal. Pensé que con el positivo se me pasarían los nervios, pero no paro de pensar en si todo irá bien”.

Marta ha sido muy sincera durante todo su proceso. Desde que inició su tratamiento de fertilidad, no ha dejado de compartir con sus seguidores cada paso del camino. Su embarazo llega tras una dura trayectoria con múltiples altibajos: una primera transferencia fallida por una infección, y un embarazo ectópico en la segunda. Ahora, con la tercera, ha llegado por fin la esperanza.

El mensaje más emotivo: “Te amo, mi guerrera”

Tras anunciar el esperado positivo, la pareja publicaba una tierna imagen con el test en mano y una sonrisa llena de emoción. Tony Spina, el futuro papá, le dedicaba unas preciosas palabras: “Paso a paso. Disfrutemos de este momento. Te amo mi guerrera”.

La noticia ha sido celebrada por una legión de seguidores, así como por muchos compañeros de televisión. A pesar del susto reciente, Marta se muestra decidida a disfrutar del presente. “Paso a paso, esta felicidad no me la quita nadie. Hasta los tres meses no estaré tranquila, pero quiero disfrutar este momento”, escribía en uno de sus stories.

Una etapa llena de ilusión… y mucha valentía

Marta Peñate es consciente de que todavía queda camino por recorrer, pero lo hace con fuerza, ilusión y un apoyo incondicional por parte de su pareja y sus seguidores. “Gracias por acompañarme en este viaje”, ha dicho con el corazón en la mano.