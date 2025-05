La exnovia de Álvaro Muñoz Escassi reaparece y habla abiertamente de su nueva ilusión: "Es un señor que no es de aquí"

Las imágenes publicadas en la revista 'Pronto' de María José Suárez y Cayetano Rivera disfrutando juntos con sus respectivos hijos de la Feria de Abril desataron los rumores acerca de un posible acercamiento entre el torero -que acaba de romper su relación con la portuguesa María Cerqueira Gomes tras dos años de amor- y una de las mejores amigas de su exmujer Eva González.

Ante el revuelo desatado por las instantáneas, la ex de Álvaro Muñoz Escassi aclaraba en declaraciones a la revista '¡Hola!' se que habían encontrado "por casualidad" y que, teniendo en cuenta que los niños -Cayetano Jr. y Elías, de la misma edad, 7 años- se llevan muy bien, decidieron ir juntos a que se montasen "en los cacharritos" de la Feria. "Si te digo la verdad, era la primera vez que coincidía con Cayetano y su hijo. No es que seamos muy amigos, pero nos conocemos y nos llevamos bien, porque ha sido el marido de mi íntima amiga Eva" explicaba, dejando claro que no tiene absolutamente nada con el torero.

Este martes María José ha reaparecido en el programa 'Y ahora Sonsoles', en el que colabora, y como no podía ser de otro modo ha vuelto a pronunciarse sobre sus imágenes con el hermano de Francisco Rivera, sorprendida porque en los últimos meses "ya me han puesto dos novios y encima dos ex de mi amiga Eva", haciendo referencia a los rumores que surgieron a finales de 2024 de que podría tener algo con Iker Casillas tras ser sorprendidos juntos disfrutando de lo más cercanos de la noche madrileña.

Nueva ilusión

"Me fui al circo con mi hijo, mi hermana y su hijo. Cuando terminó el circo me da Cayetano por la espalda y nos saludamos, y mi hijo y su hijo son amigos porque han coincidido muchas veces, y entonces nos fuimos a los cacharritos y se vino también un matrimonio con los hijos que iba con Cayetano. lo primero que hice fue mandarle una foto a Eva de los niños para decirle mira con quién estoy" ha relatado, zanjando así las especulaciones respecto a un posible romance con Cayetano.

Además, María José ha revelado que tiene una nueva ilusión, con la que ha viajado recientemente a Nueva York y con el que no oculta que está feliz aunque todavía es pronto para saber qué pasará porque, como ha confesado, "es un señor que no es de aquí, vive en México". "Le conocí hace diez años, estuve en Nueva York con él hace 10 años. Como la historia no pudo ser, yo ya me casé con mi marido, tuve a mi hijo y hace poco se puso en contacto conmigo y nos hemos encontrado" ha desvelado, sin ocultar que está feliz y que este hombre -cuyo nombre no ha hecho público- le gusta muchísimo.

"Estoy muy contenta, feliz, muy bien, pero no lo sé cariño" ha reconocido ante los micrófonos de Europa Press tras el programa cuando le hemos preguntado si cree que esta relación tendrá futuro tras su reencuentro en la Gran Manzana una década después de conocerse.

Lo que sí tiene claro es que con Cayetano no ha tenido ni tendrá nada: "No, por favor, solo amistad. Ya eso lo he desmentido, que un encuentro casual con los niños en los Cacharritos al salir del circo y ya está. No hay nada más" ha zanjado una vez más.