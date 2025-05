José María Almoguera advierte después de que Alejandra Rubio tilde a su madre de "subnormal": "Voy a emprender acciones legales"

Tranquila y con ganas de hablar, zanjar la polémica y dejar claro que ella no piensa iniciar ninguna guerra mediática contra Carmen Borrego. Así ha reaparecido Alejandra Rubio este miércoles en el plató de 'Vamos a ver' horas después de la filtración de unos audios privados de enero de 2024 en los que criticaba a su tía por dar una exclusiva en la casa que Terelu Campos y ella heredaron de María Teresa Campos tras su fallecimiento en septiembre de 2023, tachándola de "subnormal" y confesando que le parecía "una barbaridad" que posase sentada en la que había sido la cama de su abuela.

Ahora, también ha querido pronunciarse José María Almoguera, primo de la influencer e hijo de la implicada en los famosos audios. El colaborador de Tardear no ha dudado en opinar sobre la nueva polémica que azota a su familia y sobre las medidas legales que piensa tomar su prima tras la filtración de los contenidos privados. "Voy a emprender acciones legales", ha dicho la hija de Terelu Campos.

Sobre esto, su primo añadía, “Me molesta que hable en esos términos de mi madre, pero sobre todo que hable con cualquiera. Si te ha vendido de esa manera, una persona muy de tu confianza no debe ser. Yo, a lo mejor, en un momento dado que estoy enfadado o mosqueado con una persona de mi íntima confianza sí puedo explayarme un poco más, y a lo mejor decir algo malsonante, pero en una persona en la que confío y que sé que no me va a traicionar”, contaba el joven.

Alejandra da la cara

Ha sido entonces cuando su compañero Antonio Rossi ha desvelado que a Carmen le ha sentado mal porque considera que si su sobrina dice "subnormal" es porque realmente lo piensa. Le ha molestado mucho el tono, y habría transmitido a su entorno que le habría gustado más que una llamada que un mensaje porque Alejandra no la ha llamado tras la polémica.

Algo a lo que la hija de Terelu ha reaccionado tajante: "Si quieren un cisma que conmigo no cuenten, si es lo que se pretende después de este audio que no cuenten conmigo porque no voy a entrar en ninguna guerra. Me va a parecer fenomenal lo que diga, por mí no va a haber ningún problema. "No voy a hacer que mi madre se vaya preocupada a Supervivientes por esto, la conozco. Y por mí esto está más que zanjado, lo siento en el alma, si quieren darle más bola de la que tiene no" ha zanjado. "Cuando una persona está molesta se le puede ir la lengua, puedes decir cosas que no están bien en un determinado momento, a mí me da igual, de verdad" ha insistido.

¿Quién ha filtrado esos audios? Alejandra ha desvelado que "es una persona que no es conocida y que no tiene nada que ver con este mundo. Necesita dinero o yo que sé, hay gente para todo. Es de hace un año y medio, me da hasta miedito que hay gente que está un poco traumadita conmigo y por eso voy a tomar acciones legales. Él sabe ya, le ha llegado el burofax y se acabó. No se van a enseñar mas coss mías privadas y punto pelota" ha advertido.