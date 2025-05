Primeras palabras del entorno de Carmen Borrego al filtrarse los comprometidos audios de su sobrina Alejandra Rubio: "Está todo..."

La relación de Alejandra Rubio y Carmen Borrego está de nuevo en el punto de mira después de la filtración de unos audios de la hija de Terelu Campos arremetiendo contra su tía después de la exclusiva que concedió en enero de 2024 enseñando la casa de Málaga que su hermana y ella heredaron de María Teresa Campos tras el fallecimiento de la popular presentadora en septiembre de 2023.

Entonces, la novia de Carlo Costanzia se desahogó con una persona -por el momento no ha trascendido quién- hablando sobre Carmen en términos muy duros: "Mi tía es subnormal. Se ha marcado una exclusiva en una revista enseñando la casa de mi abuela en Málaga, pero heavy, hasta fotos sentada en su cama. Me parece una barbaridad". "Yo ya no he dicho nada, lo único que le he dicho a Sandra (Barneda, que le preguntó por este tema en el programa en el que entonces colaboraba, 'Así es la vida') que yo respeto que cada uno diga lo que quiera, pero yo no voy a hablar más de mi abuela y no voy a estar exponiendo esto en televisión porque no va con mi personalidad. Y debe ser que me ha notado en la cara porque es que he flipado sinceramente" estallaba visiblemente molesta con su tía.

El entorno de Carmen se pronuncia

Unos audios en los que además Alejandra aseguraba que Terelu estaría en contra de que su hermana protagonizase una exclusiva en su casa de Málaga, apuntado que "Carmen ha contado como que mi madre le dio permiso y ella me ha dicho que no, que Carmen le dijo que iba a hacer un reportaje en la casa de Málaga y ella se quedó callada y le dijo que hiciera lo que le diera la gana porque no quería movida, pero con su actitud le dejó muy claro que no".

Mientras Terelu reaccionaba con evidente enfado contra el programa por haber hecho públicos estos audios de su hija, Carmen reconocía en conversación con el director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, que aunque no quería manifestarse sobre este tema, "contenta no está", aunque dejaba claro que "si posó sentada en la cama de su madre es porque es su cama y está en su derecho de posar como quiera"

Y ahora es José Carlos Bernal, marido de Borrego, el que ha revelado cómo se encuentra Carmen ante esta inesperada polémica con su sobrina. "Está bien, bien, muy bien" ha asegurado con una sonrisa, quitando hierro a los demoledores audios de Alejandra.

Además, al ser preguntado por la relación entre tía y sobrina, el cuñado de Terelu ha afirmado que "está todo bien", dejando entrever que no hay problemas entre ambas y que esta filtración no desatará una nueva guerra en el clan Campos.