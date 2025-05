Reconciliación a la vista: Jessica Bueno cuenta los detalles de su encuentro con Luitingo

Hace solo unos meses, Jessica Bueno y luitingo comunicaban que daban por terminada su relación. Algo más de un año de noviazgo que llegaba a su fin sin terceras personas de por medio y sin más explicación que el simple hecho de que habían decidido tomar caminos separados.

No obstante, los rumores sobre una posible reconciliación no han hecho más que sonar en las últimas semanas, llevando a la modelo sevillana a dar explicaciones sobre su actual relación con el de Triana. "Eso es completamente falso, ni siquiera nos hemos encontrado. Hay tanta gente en la feria que eso era imposible...", explica. La modelo también ha respondido a los rumores de una posible visita de Luitingo a sus tres hijos, con los que mantuvo una muy buena relación durante su noviazgo. "No lo he visto, ni él tampoco ha visto a los niños"

Jessica Bueno, nacida el 17 de agosto de 1990 en Sevilla, España, es una reconocida modelo y figura pública que ha destacado tanto por su carrera como por su vida amorosa, que la ha mantenido en el foco mediático en numerosas ocasiones.

Jessica proviene de una familia sevillana que siempre la ha apoyado en sus proyectos personales y profesionales. Desde joven, destacada por su belleza y carisma, lo que la llevó a participar en certámenes de belleza y dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Además, su participación en programas como Gran Hermano le permitió ganar notoriedad en el panorama mediático español.

En el ámbito personal, Jessica fue pareja del cantante Kiko Rivera, con quien tuvo su primer hijo, Francisco, en 2012. Posteriormente, contrajo matrimonio con el exfutbolista Jota Peleteiro, con quien tuvo dos hijos más. Sin embargo, su relación con Peleteiro terminó en 2022, en medio de una dolorosa separación que marcó un antes y un después en su vida.