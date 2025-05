Sofía Cristo responde a Francisco Rivera y deja a todos con la boca abierta: "Podría haber sido mi hermanastro"

Sin palabras. Así nos quedamos este fin de semana cuando Amor Romeira reveló en el programa 'Fiesta' la declaración que Francisco Rivera hizo durante la Feria de Abril a Bárbara Rey cuando coincidieron en la fiesta organizada por José Luis López 'El Turronero'. Según ha relatado la colaboradora, todo comenzó cuando Lourdes Montes se acercó a la vedette y le comentó a la amiga que la acompañaba que "ella es la que tenía que haber sido mi suegra", haciendo referencia a la breve relación que Francisco Rivera 'Paquirri' mantuvo con la artista poco después de separarse de Carmen Ordóñez, y antes de que Isabel Pantoja irrumpiese en su vida.

La cosa no se quedó ahí, ya que el propio Fran cogió el micrófono durante una actuación musical de su grupo en la caseta del empresario para dedicar una canción a Bárbara, confesando que "ojalá hubiera sido ella mi madrastra y no la hija de fruta que me tocó". Un impactante mensaje en el que muchos vieron una alusión a la cantante de 'Marinero de luces', y que dejó a la examiga entrañable del Rey Juan Carlos "impávida, sin saber cómo reaccionar", como ha desvelado Amor.

Y aunque la vedette no se ha pronunciado públicamente (por el momento) sobre la declaración del torero, sí lo ha hecho su hija Sofía Cristo, que este martes ha asistido al homenaje que ha hecho la Sociedad General de Autores (SGAE) a la canción 'Resistiré' por convertirse en un himno de resiliencia durante la pandemia del Covid-19, junto a otros artistas como Ramón Arcusa, Marta Sánchez o Carlos Toro.

"¡Qué fantasía de titular" ha reconocido la DJ. "Yo no soy nada de Feria de Sevilla, pero es que me pierdo estas cosas maravillosas. Me encantó que fuera mi madre, se lo pasó muy bien, disfrutó, se encontró con un montón de gente que la adora, y a Fran pues le mando un beso... podría haber sido mi hermanastro, ¿te imaginas? Me hace gracia" ha añadido entre risas por lo surrealista que hubiese resultado, puesto que no conoce ni al diestro ni tampoco a Cayetano Rivera.

Un mensaje de Francisco que le relató la propia Bárbara, como ha revelado: "Me lo contó en plan divertido, y riéndose y flipando también ella en colores, pero como muy divertido, una anécdota divertida, y ya está". "Yo creo que al final lo que nos define a las personas en plan, en general, yo creo que es la naturalidad, cuanto más natural sean las personas, pues yo creo que mejor, y mira, una cosa que tiene Fran, que es espontáneo, natural, que estaban de fiesta, y que dijo lo primero que se le pasó por la cabeza y yo, pues mira, yo hubiera estado y me hubiera encantado" ha confesado.

Respecto a cómo le ha podido sentar a Kiko Rivera que su hermano haya hecho esta declaración, Sofía se mantiene al margen, esquivando la cuestión al afirmar que "a Kiko le veo espectacular, está haciendo un montón de deporte que es una medicina más que tenemos nosotros. Cuando digo nosotros ya sabéis a lo que me refiero. Yo me llevo muy bien con él y le deseo lo mejor, que le vaya bien, le veo sano, le veo bien".

También ella está en un gran momento a todos los niveles, y aunque no quiere ni oír hablar de su hermano Ángel Cristo, confiesa que aunque parezca "un tópico", estoy "muy bien": "No significa que no tenga mis crisis y mis momentos también de emocionales, de locura, intentando crecer, intentando llegar a donde uno quiere llegar, parece que nunca nada es suficiente. Todo siempre llega. Y entonces, bueno, pues un momento muy dulce, muy bonito a nivel personal y profesional, no me puedo quejar, porque además estoy muy enamorada y muy feliz".