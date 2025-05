La sorprendente decisión de Gonzalo Miró después de defender a Amaia Montero: "Me he quitado de representar a Amaia"

'Desaparecida', y en absoluto silencio desde que su íntima amiga Cayetana Guillén Cuervo reveló en un 'desliz' su regreso a 'La Oreja de Van Gogh' hace un mes, Amaia Montero movía ficha hace unos días para lanzar un sonoro 'zasca' a la actriz. Después de dejar de seguirla en redes sociales, la cantante publicaba un mensaje en Instagram para agradecer a Gonzalo Miró -con el que mantuvo una relación entre 2009 y 2011 y con el que tiene una gran amistad desde entonces- su apoyo incondicional, en el que muchos han visto una clara indirecta a la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas: "Qué suerte, qué gran suerte tengo de tenerte como amigo... Siempre cuidándome, protegiéndome sin fallarme nunca... GRACIAS. TE QUIERO" escribía junto a una imagen de ambos en un barco cuando eran pareja.

Toda una declaración que Amaia hacía justo después de que el hijo de la recordada Pilar Miró dejase claro en el plató de 'Espejo Público' que nunca ha revelado ni revelará nada que no se sepa sobre la donostiarra por el estrecho vínculo que les une.

Este lunes Cayetana reaparecía públicamente en la gala de los Premios Talía y, sin poder disimular su tristeza por la polémica en la que se ha visto envuelta y que ha hecho que su amistad con la cantante penda de un hilo, revelaba la decisión que ha tomado: "No voy a contestar. Perdón ¿eh? No os lo toméis a mal, entiendo perfectamente que lo preguntes, pero siempre he sido muy cauta y voy a seguir siéndolo". Es decir, apostar por el silencio y no volver a hablar sobre la donostiarra para no empeorar más las cosas.

No es la única que ha tomado una decisión, ya que después de verse "en medio" del enfrentamiento entre las dos amigas, Gonzalo ha aseguraro que tampoco va revelar cómo se encuentra la 'reina del pop' ni va a dar ningún detalle sobre cómo le sentó el 'lapsus' de Cayetana: "Me he quitado de representar a Amaia, ya lo dije a principio de año" ha apuntado de lo más sonriente, dejando en el aire si la polémica con la actriz le ha pasado factura a nivel mental y cómo se ha tomado el precioso mensaje que le ha dedicado en redes sociales para marcar las diferencias con Guillén Cuervo.