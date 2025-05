Tensión en el plató de Supervivientes: la hermana y el padre de un concursante huyen tras descubrirse la infidelidad

Manuel González ya está en España tras su aventura en Supervivientes. El gaditano y exconcursante de La isla de las tentaciones se enfrentaba a uno de sus mayores temores, la posible infidelidad de su novia Gabriella.

Con esta en plató, se vivía uno de los momentos más tensos de la gala ya que tanto el padre como la hermana del concursante salían corriendo del plató tras la aparición de la rumana.

“Le di mi confianza, me he portado con ella de diez, me ha tocado a mí esta vez sufrirlo en mis carnes, pero nadie se muere por nadie”, decía Manuel antes se encontrarse con Gabriella, pero tras ver las imágenes de lo que ha estado pasando en su ausencia.

Pero iban a poder aclarar todo esto en persona, llegaba el momento de que Gabriella entrase en plató, ambos se reencontraban de una manera fría mientras Manuel le preguntaba "qué ha pasado", pero solo bastaba con que ella dijese sus primeras explicaciones: "Tu hermana se ha dedicado a ir a todos los platós a contar bulos, conversaciones de tu padre diciendo que no me quiere para su hijo. Te envié un mensaje por el agobio que tenía y tu hermana lo contó en directo". Para que Gloria, hermana de Manuel, y su padre se marchasen enfadados del plató.

El formato de Supervivientes es simple pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla deshabitada, donde deben sobrevivir durante varias semanas sin acceso a lujos ni comodidades. A lo largo de su estancia, los participantes enfrentan desafíos y pruebas para conseguir alimentos, agua y otros recursos esenciales. Además, deben convivir en un entorno aislado, lo que frecuentemente da lugar a tensiones y disputas entre ellos.

El programa ha logrado conquistar al público por diversas razones. Combina drama, aventura y supervivencia, lo que lo convierte en un formato atractivo y emocionante. El hecho de que los concursantes estén en un entorno tan inhóspito, sin las comodidades de la vida cotidiana, incrementa la tensión y la emoción, manteniendo a la audiencia pendiente del día a día de los concursantes.

Casting

Otro aspecto clave del éxito de Supervivientes ha sido la diversidad de sus concursantes. A lo largo de los años, han participado personajes de la televisión, la música y otros ámbitos de la sociedad, lo que ha atraído una gran atención del público. Los participantes suelen ser seleccionados por su carisma, personalidad y capacidad para generar conflictos, lo que asegura un espectáculo entretenido.