Vicky Martín Berrocal rompe su silencio sobre la doble vida de su padre: “O lo tomas o lo dejas”

Vicky Martín Berrocal y su madre, Victoria, no se guardaron nada durante su visita a El Hormiguero. La diseñadora y protagonista del reality Las Berrocal acudió al programa junto a su madre para promocionar el formato, pero terminaron desgranando con sinceridad uno de los episodios más insólitos (y comentados) de su historia familiar: la doble vida que llevó José Luis Martín Berrocal, el padre de Vicky.

Aunque no es una historia nueva —Pilar Eyre la recogió en 1981 en un extenso reportaje—, no deja de sorprender por lo singular que resulta incluso hoy. José Luis, empresario y apoderado taurino, tenía una familia en Madrid con pareja e hijos cuando conoció a Victoria, la madre de Vicky, en Huelva. Ella tenía tan solo 16 años; él, más de 30.

Una historia de amor con secretos, silencios... y mucho amor

Victoria, que durante años mantuvo un perfil muy discreto, fue la primera en tomar la palabra al ser preguntada por Pablo Motos. “Llevo seis meses hablando de cosas que quería olvidar, ¿y ahora quieres que te cuente esto? ¡Pero si va a salir en el ‘docu’!”, bromeó. Entre risas, su hija Vicky remató: “Se enamoró hasta las trancas... y barrancas”.

Con una mezcla de nostalgia y desparpajo, Victoria reconoció que, si no hubiera sido por las circunstancias de la época, su historia tal vez habría sido distinta: “Lo más importante es que en esa época no había teléfono. Yo no sabía nada del mundo, si no, no me hubiese pasado eso”, confesó.

Y añadió sin tapujos: “Me enamoré, y estoy encantada de haberme enamorado, porque José Luis era un hombre maravilloso, muy especial. Pero era muy mujeriego y claro, o lo dejas o lo tomas. Yo decidí tomarlo, porque sabía que no iba a cambiar”.

“El que nace lechón, muere cochino”

Con esta frase tan castiza, Victoria puso punto final a su intervención, arrancando una ovación del público y carcajadas tanto del presentador como de su hija, Vicky. Lejos de dramatizar la situación, madre e hija demostraron que el tiempo les ha permitido mirar hacia atrás con humor, comprensión y cierta complicidad.

La historia, tan real como inaudita, sirvió además como perfecto aperitivo para Las Berrocal, el nuevo reality de Amazon Prime Video en el que se verá, por primera vez, la dinámica íntima y familiar de estas mujeres que, entre glamour, drama y mucho carácter, han sabido abrirse hueco en el corazón del público.

Un legado familiar sin filtros

La sinceridad con la que ambas mujeres relataron uno de los capítulos más complicados de su historia demuestra que los Berrocal han decidido contar su verdad sin tapujos. Y esa naturalidad —mezcla de valentía y sentido del humor— es, sin duda, parte del magnetismo que hace que todos quieran ver qué hay detrás del apellido más mediático de Huelva.