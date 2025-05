Carmen Borrego le declara la guerra a Alejandra Rubio tras destaparse sus polémicos audios y acaba fuera de sí: "Estoy enfadada"

Carmen Borrego ha roto su silencio en el programa 'Vamos a ver' tras la filtración de unos audios en los que su sobrina, Alejandra Rubio, se refería a ella en términos despectivos por un reportaje realizado en la casa de su madre, María Teresa Campos. Lejos de entrar en una guerra mediática, la colaboradora ha optado por responder con serenidad, pero sin ocultar su decepción.

"No estoy enfadada con Alejandra", ha comenzado, restando importancia al conflicto. "Todo lo que pasa en nuestra familia son bombas, pero no deja de ser una bomba más". Sin embargo, ha reconocido que le ha dolido lo escuchado: "Es evidente que subnormal no soy, buena persona sí. Y eso lo tengo demostrado".

Sobre el polémico reportaje en la casa de su madre, ha defendido su actuación: "Ese reportaje lo hice en mi casa, con el consentimiento de mi hermana y con absoluto respeto". Y ha recalcado que en ningún momento quiso aprovecharse del nombre de María Teresa Campos: "Nunca jamás en la vida he faltado el respeto a mi madre. Si hubiera estado viva, estoy absolutamente convencida de que me habría dicho que sí".

Por otro lado, ha querido desmentir cualquier tipo de fractura familiar: "Yo tengo una maravillosa relación con mi hermana, digan lo que digan. Nunca hemos tenido una mala relación". También ha pedido a Alejandra prudencia: "Todo se puede decir sin dañar y sin abrir una brecha familiar. Yo, si puedo evitar hacer daño, lo evito siempre".

Además, ha subrayado que la relación con su sobrina ha sido muy cercana siempre: "Para mí ha sido más que una sobrina, una hija". Y aunque reconoce que ahora hay cierta distancia, asegura que no hay conflicto por su parte: "Si ella lo tiene, me gustaría que lo habláramos en privado".

"No beneficia a la familia"

Sobre los motivos detrás del conflicto, Carmen ha mostrado comprensión: "Alejandra tiene absoluta libertad para decir lo que quiera, pero le pido que seamos un poquito prudentes. Porque dependiendo de cómo se digan las cosas, se abre un debate que no beneficia a la familia".

También ha defendido su derecho a hacer exclusivas: "¿Yo vendo exclusivas? Sí. ¿Aquí nos sentamos todos los días a hablar de los que venden exclusivas? También. Es un ejercicio de cinismo que solo se me señale a mí".

Finalmente, ha cerrado su intervención con una reflexión clara: "No me parece que haya hecho una aberración. He vendido algo que es mío con absoluto respeto. Mi intención en ningún momento ha sido faltarle el respeto ni a mi madre, ni a mi sobrina, ni a mi hermana, ni a mis hijos, ni a mí misma".

No obstante, y a pesar de insistir en la buena sintonía familiar, se mantiene la duda sobre esa "maravillosa relación" que dice tener con su hermana, especialmente tras los rumores que apuntan a que Alejandra Rubio apenas conoce al hijo de José María Almoguera, nieto de Carmen. Según se comenta, la joven solo habría visto al pequeño en su bautizo.

Preguntada por este distanciamiento, ha respondido tajante: "Eso es mentira, os recuerdo que he estado muchos meses enfada con mi hijo pero eso es mentira". Además, ha asegurado que ella también ha visto numerosas veces al hijo de su sobrina.